A pedagógusok elsöprő többsége utasítja el az iskolák nyitását - Táppénz, szabadság és munkamegtagadás jöhet

A pedagógusok döntő többsége (87%) nem pártolja az oktatói, nevelő intézmények április 19-re tervezett újranyitását, 7 százalék egyetért azzal, derült ki a 21 Kutatóközpont online, nagymintás, keresztmetszeti kérdőíves kutatásából, amelyet a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) együttműködésével készített.

Miközben a kormány a jövő héten, április 19-én megnyitja az általános iskolák kapuit, a pedagógusok döntő többsége utasítja el az intézmények újranyitását. A pedagógusok véleménye megegyezik a virológusok álláspontjával, akik szintén nem támogatják a nyitást, mert a koronavírus-járvány harmadik hulláma nem csengett le, az egészségügyi rendszer túlterhelt, és az Operatív Törzs szerint is nagyon magas szinten alakul a betegek száma még most is.

A kérdőívben arról is kérdezték a pedagógusokat, hogy mit terveznek tenni az újranyitás esetén. Valamivel több, mint a pedagógusok fele (54%) úgy nyilatkozott, hogy bemenne a munkahelyére és megtartaná jelenléti oktatásban az óráit, foglalkozásait, ha április 19-én újranyitnának az oktatási, nevelési intézmények kapui. A második legnépesebb csoportot azok alkották (21%), akik csakis kizárólag tantermen kívüli oktatást folytatna nyitás esetén, valamivel kevesebben, a pedagógusok 18 százaléka a jelenléti oktatás valamilyen volumenű és idejű megtagadását prognosztizálja (pl. táppénzre megy, szabadságot vesz ki, megtagadja a munkavégzést) abban az esetben, ha vissza kéne térjen április 19-én a jelenléti oktatásra - derült ki a több mint 9500 fő bevonásával készült felmérésből.

A válaszadók egy további csoportja (6,6%) egyéb – kifejtéssel járó – opciót választott, köztük a legtöbben pl. vegyes, hibrid formában tanítanának, vagy addig maradnának otthoni digitális tanrendben, amíg a járvány el nem csendesedne, a védettség valamely formája ki nem alakulna a tanítványaik és az ő hozzátartozóik között. Persze, olyan pedagógus is van, aki szigorú szabályok alapján(pl. napi tesztelés, hőmérsékletmérés, kötelező maszk használat) szívesen visszatérne a jelenléti oktatásra.

Minél idősebb és korából járványügyi szempontból veszélyeztettebb az adott pedagógus, annál kevésbé vállalja fel cselekvés szintjén, hogy akár csak egy napig is vissza kelljen mennie jelenléti oktatásba. A 60 év fölötti válaszadók kevesebb, mint fele mondta azt, hogy bemenne a munkahelyére újranyitás esetén, a pályájuk elején járó pedagógusok (18–29 évesek) 60 százaléka gondolja úgy, hogy április 19-én bemenne a munkahelyére.

Az esetleges április 19-i munka megtagadás nem kötött korosztályhoz; a legidősebb korosztály (60 év felettiek) tagjainak 17 százaléka is valós alternatívaként fontolgatja azzal, hogy adott körülmények között élne ezzel az eszközzel. A tiltakozói kedvet kor kevésbé határozza meg, inkább az oktatói, nevelői intézménytípus az, ami hatással van rá.

A magyar pedagógus társadalom az április 19-i újranyitás esetén diákjaikat még kevésbé éreznék járványügyi szempontból biztonságban, mint saját magukat. A pedagógusok 81 százaléka válaszolt úgy, hogy tanítványait egyáltalán nem, vagy inkább nem érezné biztonságban jelenléti oktatásban, 8 százalékuk mondta azt, hogy inkább, vagy teljes mértékben biztonságban tudná diákjai, 12 százalékuk pedig a semlegesnek gondolt hármas értéket választotta a kérdés megválaszolásakor.

