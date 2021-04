Ma éjfélre várja Szijjártó a hiányos orosz vakcinaszállítmányt

Várhatóan éjfél után nem sokkal érkezik meg a 140 ezer második dózisú Szputnyik vakcinát tartalmazó szállítmány Budapestre - közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden kora este a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter azt írta: ezekben a percekben száll fel a kormány cargo gépe, hogy újabb koronavírus elleni oltóanyag-szállítmányt hozzon Magyarországra. A gép és legénysége 2 hónap alatt már a hetedik keleti vakcinabeszerző útját teljesíti - emelte ki a miniszter, hozzátéve: ennek hála most 140 ezer ember jut majd hozzá az orosz oltóanyag második dózisához.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 04. 12. Kedden a késői órákban Szputnyik vakcinák érkeznek

Szijjártó nem tér ki arra, hogy a 140 ezres szállítmány kevesebb a vártnál, 110 ezer vakcinával. Ahogy a 444 írta, a mostani második körös szállítmány előfutára, 250 ezer adag első körös oltás még március 21-én jött meg. A mostani előírások szerint az első után 21 nappal kell beadni a második Szputnyikot. Csakhogy az új szállítmány már 23 napos különbséggel érkezik az első után - írta a portál, jelezve, hogy a Szputnyik az egyetlen olyan vakcina, ahol az első és második adag különbözik, tehát különösen fontos az ütemezett szállítás. (Az eddigi gyakorlat szerint a szállítmány várhatóan egy nagyjából egy hetes NNK-vizsgálaton esik át.)

Bizonyára erre a hírre reagált Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára szintén Facebook-oldalán, amikor az "oltásellenes álhírterjesztők" figyelmébe ajánlotta bejegyzését. Kiemelte: mindenki, akit Szputnyik vakcinával oltottak be, eddig is megkapta a második oltást időben, és a jövőben is mindenki meg fogja kapni. A szállítások Oroszországból folyamatosak - szögezte le az államtitkár, de ő sem tért ki arra konkrétan, hogy az első oltások párjai valóban csúszásban vannak-e.