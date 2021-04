Új javaslattal pörgetnék fel még jobban az oltások felvételét

Bár újra szépen emelkedik az oltásra regisztrálók száma, elérhetünk egy olyan pontra Magyarországon, amikor már nem lesz kit beoltani, pedig rengeteg vakcina rendelkezésre fog állni. Ezért az egyik legnagyobb hazai magánegészségügyi szolgáltató új javaslatokat fogalmazott meg a vakcináció elősegítése érdekében.

Múlt héten írtuk meg, hogy nemzetközi viszonylatban is rendkívül gyors tempóban fut fel a beoltottak száma Magyarországon és néhány hét múlva elérkezhetünk ahhoz a ponthoz, amikor elfogy a regisztráltak száma, nem lesz új oltakozó.

A Rózsakert Medical Center olvasva a cikkünket jelentkezett nálunk új javaslataival, ami a vakcinációt segítené elő idehaza. "A magánegészségügyi intézményeknek az oltási program felpörgetésében kellene szerepet vállalniuk, különös tekintettel arra, hogy az előrejelzések szerint rövid időn belül több vakcina áll majd rendelkezésre, mint amennyien oltásra regisztráltak" - emlékeztetett Csermely Gyula, az RMC társtulajdonosa, aki szerint

A magánegészségügyi intézmények páciensköre bízik a szolgáltatójában, így pozitívan befolyásolhatják a vakcinációhoz való hozzáállást.

Ezzel a tevékenységgel a szolgáltató hozzájárulhatna, hogy olyan betegek vegyék fel az oltást, akik még nem regisztráltak, de meggyőzhetőek a vakcina előnyeiről.

A terhesgondozással foglalkozó vagy magzati szűrővizsgálatokat nagy számban végző intézmények, mint az RMC is, elvégezhetnék a vakcinációt az esedékes szűrővizsgálatok során, ha rendelkeznének oltóanyaggal - magyarázza a vezető.

A vakcináció mellett a másik lehetőség a járvány elnyomására, hogy a poszt-COVID-19 ambulanciánkon megjelenő páciensek ideális oltási idejének meghatározásában is hatékonyan tudunk részt vállalni - fogalmazta meg másik javaslatát Csermely Gyula, aki szerint az oltás mellett a széleskörű szűrés végzésébe is be kellene vonni a magánegészségügyet.

Címlapkép: Egy férfit beoltanak az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina első adagjával a nyíregyházi Jósa András Oktatókórházban kialakított oltóponton 2021. április 13-án. Forrás: MTI/Balázs Attila