Koronavírus: alacsony esetszámot közöltek a magyar hatóságok szerda reggel

3597 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 731 675 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - derült ki a szerda reggeli közlésből. Elhunyt 285 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 265 főre emelkedett.

A 3597 új eset a járvány pár héttel ezelőtti tetőzéséhez képest alacsony, de mivel a húsvéti torz számok most esnek ki a mozgóátlagból, a trendben emelkedést látunk. Ez picit megtévesztő, ahogy az eddig meredek esés is az volt: valójában visszaszorulóban van a járvány Magyarországon, de annak az esése nem volt olyan meredek, mint a tetőzés után látjuk, a mostani emelkedés a trendben ennek a korrekciója. A 3597 új esetet 35 ezer tesztből, tehát nagyszámú mintavételből kaptuk, ami egy újabb jele annak, hogy a járvány valóban visszaszorulóban van.

A halálesetek száma viszont továbbra is magas. A járványdinamikában beállt változást mindig késve követi le a halálozások száma, de a halálozási statisztikában egyelőre sajnos semmi jele nincs még a járvány visszaszorulásának. Ennek több oka is lehet, de elhamarkodott követeztetést nem szabad még tenni.

A kórházakon továbbra is nagy a terhelés, még úgy is, hogy 454-el csökkent a kórházban kezeltek száma az előző közléshez képest. A lélegeztetettek számában lassabban jelentkezik a csökkenés, továbbra is sokan, 1204-en vannak lélegeztetőgépen Magyarországon, az előző közlésben 1209 fő szerepelt.

Mint fentebb írtuk, 35 ezer tesztet végeztek el az előző 24 órában, ezek közül minden tizedik volt pozitív. Ez az arány kissé gyanús, mert bár egyértelmű csökkenést láttunk a pozitivitási rátában az előző napokban, az most egyik napról a másikra esett 8%-pontot, ami a járvány meredek visszaesése idején is sok. Mindezt figyelembe véve nem lenne meglepő, ha holnap ismét magasabb esetszámokat látnánk magasabb pozitivitási ráta mellett.

Az átoltottsági ráta 31,1%-ra nőtt, azaz nagyon közel van az a szint, ahol a lakosság harmada kapott legalább egy oltást. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ennyien szereztek vakcinaimmunitást, hiszen az első oltás után több hét kell, míg részleges immunitás kialakul, a legerősebb védelmet pedig a második oltás után adják a vakcinák.

A 31,1%-os átoltottság pedig továbbra is nagyon alacsony ahhoz, hogy érdemben lazítani lehessen.

A legtöbb nemzetközi példa azt mutatja, hogy legalább 40%-os átoltottság mellett a vakcinázottságnak alacsony, alig kimutatható hatása van a járványterjedésre, és 40% felett is csak nagyon óvatos nyitás tekinthető biztonságosnak a járványterjedés szempontjából. Második oltást eddig a lakosság 13,2%-a kapott.

Összegezve azt mondhatjuk, hogy bár az előző egy-két hétben adatközlési sajátosságok és a hosszú hétvége miatt torzult a kép, összességében mégis a járvány visszaszorulását látjuk. A visszaszorulás ütemét még mindig lehetetlen pontosan megmondani, a mai adat ebből a szempontból biztatóbb. A járványhelyzet viszont az érezhető javulás mellett továbbra is rossz, és a járványdinamikában látott eredmények nagyon törékenyek, több ezres esetszámoknál a jövő hétre tervezett lazítás könnyen megtörheti a javuló trendet.

Címlapkép: Getty Images