Orbán Viktor hamarosan bejelentést tesz: jön a lazítás?

Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán megjelent egy poszt, amelyben a miniszterelnök azt ígéri, hamarosan bejelentést tesz. Folyamatosan figyeljük az oldalt, és ha megérkezik a bejelentés, cikkünket frissítjük.

Orbán Viktor hamarosan bejelentést tesz a Facebook-on, és jó okunk van azt gondolni, hogy a koronavírus-intézkedéseket érinti majd. A Telex mai információi szerint a kormány hamarosan bejelentést tesz a vendéglátóhelyek teraszainak megnyitásáról.

Emlékezetes, a kormányfő kedden külön posztban emlékezett meg arról, hogy Magyarország elérte a 3 millió beoltotti számot. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt heti jelzése alapján így a kormány dönthet a korlátozó intézkedések újabb lehetséges lazításáról. A kormányzati kommunikáció szintjén ugyanis a kormány az átoltottság függvényében dönt a járványügyi korlátozó intézkedésekről

A miniszterelnök ma 15:00-kor tette ki a bejelentésről szóló posztot, így bármikor érkezhet a bejelentést. Folyamatosan figyeljük a miniszterelnök Facebook-oldalát, és ha látunk új fejleményt, frissítjük a cikket.

A kormányfő hamarosan következő megszólalását már csak azért is érdemes figyelni, mert a múlt héten is hasonló volt a folyamat. Akkor szintén egy előzetes fényképet közölt a Facebook-oldalán arról, hogy "hamarosan" bejelentéssel jelentkezik, fél órával később pedig rövid videóban ismertette, hogy mivel akkor meglett a 2,5 millió beoltotti szám, ezért megindul múlt szerdától a nyitás első lépcsőfoka (ennek keretében minden üzlet kinyitott négyzetméter alapú szabály mellett és a március 8. óta újonnan bezárt szolgáltatások is ismét elérhetővé váltak: fodrászat, kozmetika, stb.).