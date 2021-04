Orbán Viktor lassítja az újranyitás tempóját - Mi vár ránk ezek után?

A korábban közöltnél visszafogottabb tempóban fog haladni az újranyitás a múlt heti első fokozat életbe lépése után - így foglalhatóak össze Orbán Viktor szerdai videójában közölt kormánydöntések. A jelek szerint tehát a kormány stratégiájában mégis szerepet játszanak a fontosabb járványszámok is, nemcsak az oltási folyamat előrehaladása. A lassított, de fokozatos nyitásnak azonban még így is vannak következményei, lassabb lesz ugyanis a járvány lecsengése Magyarországon.

Fontos bejelentések

Orbán Viktor két fontos kormánydöntést ismertetett szerdai videójában:

3,5 millió beoltott esetén (amit várhatóan jövő szerdán-csütörtökön ér el Magyarország) kinyitnak a teraszok. Fokozatosan és óvatosan halad az iskolanyitással a kormány: április 19-én csak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozataiba térhetnek vissza a gyerekek, a felső tagozatok május 10-én nyitnak, egyszerre a középiskolákkal.

A járvány aktuális helyzetét általánosságban úgy írhatjuk le, hogy bár az adatok most épp elég sok zajt tartalmaznak (húsvéti napokon jelentett alacsony esetszámok kifutása miatt), közmegegyezésnek tekinthető, hogy a járvány enyhül Magyarországon, de úgy enyhül, hogy a vírus jelenléte továbbra is jelentős és közösségi terjedésben van. A járványról alkotott hosszabb távú képünk, hogy a járványgörbe idehaza platózott, és ereszkedő pályára állt, de hogy mikor enyhül érdemben a kórházakra nehezedő nyomás az elsősorban attól függ, hogy milyen lazító lépéseket hoz a kormány. Ennek megfelelően kell értékelni a mai bejelentést is.

Miért mondjuk, hogy a korábban kilátásba helyezett lazítás ütemét fékezte inkább a mostani döntéseivel a kormány? Az eddigi kormányzati bejelentések alapján ugyanis két dolog körvonalazódott, ám mindkettő tervét felülvizsgálta a kormány.

A korábbi tervekben úgy volt még, hogy 3 millió beoltottnál a kormány dönt a nyitás újabb fázisáról, és ezt a szintet ezen a héten kedden elérte Magyarország. Mostanra azonban kiderült, hogy a 3 milliós mérföldkő a járványkezelés szempontjából nem mérföldkő, ezt átugrotta a kormány és most már a 3,5 milliós küszöbhöz köti a következő lazító lépést. A járvány lecsengése szempontjából még fontosabb döntés, hogy a kormány lassította az iskolák újranyitásának ütemét is, az óvodákat és általános iskolákat nem egy lépésben nyitja. Az általános iskolák alsó és felső tagozatainak nyitása között 3 hét (!) fog eltelni. Vagyis csupán 5 nap leforgása alatt a kormány két alkalommal is hajlandó volt lemondani az iskolák eredeti nyitási koncepciójáról (arról ugyanis csak múlt pénteken jött a bejelentés, hogy mégsem fognak kinyitni a középiskolák április 19-én, hanem csak május 10-én és csak írásbeli érettségi lesz idén is, mint tavaly).

De miért fontosak?

A kormány tehát egy héttel kitolta az újranyitás második fokozatát, nem 3 millió beoltottnál lép életbe ez, hanem 3,5 millió beoltott esetén. Ez egyúttal azt is jelenti a gyakorlatban, hogy a jelenleg április 19-ig meghosszabbított alapvető korlátozó intézkedések tovább maradnak fent, igaz csak néhány nappal. Ha az elmúlt 7 nap átlagos napi oltási tempója fennmarad, akkor Magyarország egy hét múlva, április 21-én vagy 22-én éri el a 3,5 milliós küszöbértéket.

Az iskolák előzetesen közöltnél lassabb ütemű és fokozatosabb nyitása pedig szintén arra utal, hogy a kormány óvatosabbá vált a nyitási stratégiája végrehajtása során, hiszen nemzetközi kutatások mutattak rá arra, hogy, a fertőzés terjedése szempontjából a két legveszélyesebb terep a nyílt terű iroda, valamint az osztálytermek. Egy középiskolában még abban az esetben is, ha csak az osztály 50%-a van jelen és mindenki visel maszkot, az R értéke 2,9 lesz. A maszkok eldobása esetén ugyanez már 5,8-on fog állni, vagyis egyetlen beteg kamasz átlagosan hat másiknak adná át a fertőzést. A két legmagasabb érték a német tanulmányban a nyílt terű iroda 50%-os jelenlét és maszkviselés nélkül (8,0), valamint a középiskola, “békeidőben” jellemző alacsony hiányzások mellett és maszkviselés nélkül (11,5) - erre jutott egy februárban megjelent német tanulmány. A Berlini Technológiai Intézet és a Herman Rietschel intézet szakemberei szerint ugyanis jelentős eltérés van a COVID-19 fertőzés kockázatában attól függően, hogy milyen beltéri helységben és milyen körülmények között tartózkodunk.

Azzal tehát, hogy a kormány részben meghallgatta a járványügyi szakértők, valamint a pedagógusok kérését, és fokozatosabbá tette az iskolák nyitását, így az egyéni fertőzési kockázatok számát és a járványügyi helyzet romlásának esélyét is mérsékelte (odébb tolta) az eredeti pályához képest. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy az alsó tagozatok megnyitásával nem zárható ki teljesen az a forgatókönyv, hogy az alsó tagozatok megnyitása miatt az intézmények gócpontokká váljanak. Kivéve, ha kellően sok szülő dönt úgy, hogy nem viszi iskolába a gyerekét.

A fokozatos nyitás stratégiája - Pengeélen táncolunk

Nemcsak a járványhelyzet rövid távú kilátásai és lecsengése szempontjából nevezhető fontos fejleménynek a kormány mai döntése, hanem abból a szempontból is lényeges közép távon, hogy

kiderült: valójában tekintettel van a fundamentális (és törékeny) járványügyi helyzetre a kormány, vagyis nemcsak az oltási tempó (és az intézkedések népszerűsége) számít, amikor a nyitási stratégia egyes elemeiről és fokozatairól dönt

és vannak arra utaló jelek, hogy részben meghallja a kormány a járványügyi szakértők figyelmeztető hangjait.

A mostani lazítás mintázata beleillik egyébként az elmúlt hetek fejleményei közé. A kormány az (elkésett) szigorítás óta folyamatosan erőteljes lazító retorikai üzemmódban van, amihez képest a feloldások - szembenézve a realitásokkal - több hetet csúsznak. A járványkezelés ugyanakkor még így is pengeélen jár, hiszen az egészségügy magas leterheltsége mellett próbálja az - oltásokkal is jelentősen megtámogatott - immunitás növekedését azonnal enyhítő lépésekre váltani.

Egyúttal nem árt tisztában lenni ennek a stratégiának a következményeivel. Oroszi Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium tanácsokat adó Járványmatematikai Modellező és Epidemiológiai projektcsapat tagja Népszavának adott interjújából kiderült ugyanis, hogy ha a kontaktusok száma olyan maradna, mint amilyen húsvét előtt volt (vagyis a szigorból nem engedne a kormány és az emberek hasonlóan fegyelmezettek lennének - a szerk.), akkor "körülbelül kéthetente megfeleződhetne a napi esetszám, gyakorlatilag hetek alatt eljuthatnánk oda, hogy csak napi néhány száz új megbetegedést regisztrálunk". "Ezt a folyamatot lassítani fogja a korlátozó intézkedések feloldása, és innentől kezdve az a nagy kérdés, hogy hány héttel lesz hosszabb a lejövetel. Ha csak tíz százalékkal emelkedik a kontaktusok száma, akkor két hét helyett máris négy hét kell az esetszám feleződéséhez" - fejtette ki a szakember. Vagyis az ugyan fékezett, de fokozatos nyitás stratégiájának súlyos ára van ahhoz a forgatókönyvhöz képest, mintha egyáltalán nem lenne nyitás még a következő hetekben (tartósan fennmaradna a szigor), és a járvány sokkal gyorsabban csengene le. A gyorsabb lecsengés gyorsabb ütemben javuló kórházi állapotokkal, kevesebb súlyos beteggel, kevesebb lélegeztetésre szoruló beteggel járna és ebből kifolyólag alacsonyabb halálozási számokkal.

Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő (b) érkezik a Kossuth Rádió stúdiójába, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban 2021. március 26-án. Mellette Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán