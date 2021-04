Öt szakszervezet állt ki az iskolák zárva tartása mellett

Öt szakszervezet állt ki amellett, hogy a kormány ne nyissa meg az általános iskolákat április 19-én a járványveszély miatt. A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma, az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés, a LIGA Szakszervezetek, a Munkástanácsok Országos Szövetsége és a Magyar Szakszervezeti Szövetség közös közleményében hangsúlyozza, hogy ahogy korábban is, a jövő héttől is csak azoknak a gyerekeknek kellene fenntartani az iskolai felügyeletet, akiknek a szülei nem tudják megoldani, hogy otthon maradjanak velük.

Az elmúlt napokban számos szülői és oktatói szervezet adott hangot azon véleményének, hogy a kormányzat döntése a 9-11. osztályok további távoktatásának fenntartása esetében üdvözölendő és helyes, a járványveszélyre arányos választ adó lépés. Ugyanezen szervezetek hangsúlyozták, hogy az óvodák és az általános iskolák első 8 osztályának kinyitása, a személyes jelenlétű nevelés-oktatási feladatok ellátása a járványügyi szakemberek és a mindennapi tapasztalatok szerint sem indokolt, veszélyes a gyermekekre nézve is – áll öt szakszervezeti konföderáció (SZEF, az ÉSZT, a LIGA Szakszervezetek, a MASZSZ és a Munkástanácsok) közös nyilatkozatában.

A Pedagógusok Szakszervezete felmérései és vizsgálatai alapján a pedagógusok 81%-a válaszolt úgy, hogy tanítványait egyáltalán nem, vagy inkább nem érezné biztonságban jelenléti oktatásban, 87%-a még nagyon korainak tartja az oktatási-nevelési intézmények újranyitását.

Az EMMI nyilatkozata szerint az óvodai ellátásban a gyermekeknek mindössze 6-8%-a, míg az általános iskolás korú gyermekeknek alig 1%-a igényli jelenleg az óvodai és iskolai felügyeletet.

„Mindez a szakszervezeti konföderációk álláspontja szerint (a járvány jelenlegi adatai alapján) meggyőző érv a további zárva tartás mellett, úgy, hogy a gyermekek felügyeletét az oktatási-nevelési intézményekben továbbra is biztosítana kell” – írják a közös közleményben.

A szakszervezeti konföderációk leszögezik azt is: "nincsenek külön szülők és külön munkavállalók, a társadalom bérből és fizetésből élő tagjai számára egyszerre jelentkezik a járványveszély, a gyermekek biztonságos és alapos oktatásának igénye és a munkahely megőrzésére való törekvés. Ezért az oktatási intézmények zárását vagy nyitását sem lehet elválasztani a munkaerőpiaci szabályzóktól, az állam munkaerőpiaci szerepvállalásától a jelenlegi helyzetben sem!"

"A magyar szakszervezeti konföderációk továbbra is - immár több mint egy éve - amellett érvelnek, hogy a munkavállalók bérköltségeit vállalja át az állam abban az esetben, ha az egyik szülőnek kiskorú gyermekével otthon kell maradnia a járványügyi intézkedések miatt" - zárul a közlemény.

Miután hétfőn újranyitnak az általános iskolák a kormány döntése alapján, ezért a Portfolio megvizsgálta, hogy járványügyi szempontból indokolható-e az újranyitás. Elemzésünkben az áll, hogy amikor a kabinet március végén döntött az április 19-i nyitásról, akkor még senki sem tudta megmondani, hogy milyen lesz a járványhelyzet április közepén, de sejteni lehetett, hogy nem javul eleget. Mostanra azonban már világosan látszanak a trendek: az eredményeink azt mutatják, hogy a járványhelyzet rosszabb, vagy legalább olyan rossz, mint amikor a kabinet az iskolák zárásáról döntött márciusban. Az iskolák nyitása mellett felsorakozhatható járványmutatók gyengébb lábakon állnak, mint a zárás fenntartása mellettiek. A nyitással lassabb lesz a járvány lecsengése, tízezres nagyságrendben lehet több a regisztrált fertőzöttek száma a következő időszakban a fiatalok körében, mint abban az esetben, ha fenntartják a digitális oktatást. Az iskolák nyitása valójában akkor nem okoz majd érdemi gondot az intézményekben, ha kellően sok szülő dönt úgy, hogy nem engedi be a gyerekét az iskolába. A kormány azzal is segíthetne a helyzeten a nyitás elnapolása mellett, ha az intézményekben a korábbinál sokkal szigorúbb járványügyi szabályokat vezetne be.

