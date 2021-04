Budapest a leginkább oltáspárti, a fiatalok nem akarnak regisztrálni

Bár a járványügyi szigor enyhülésével logikus lenne azt gondolni, hogy enyhül a lakosság ébersége, és kevésbé fegyelmezetten tartják be a vírus elkerülését szolgáló szabályokat, az Ipsos felmérése mást mutat. Talán a járvány harmadik hulláma tette óvatosabbá az embereket, mindenesetre nincs nyoma a fegyelmezettség romlásának. A felnőtt lakosság, odafigyel a maszkviselésre és a kézmosásokra, újra nagyobb arányban kerüli a személyes találkozókat és a tömegközlekedést.

Forrás: Ipsos

Ugyanakkor a kutatóintézet átalános óvatosság mutatója - a továbbra is magas megbetegedési és halálozási értékek ellenére - nem közelíti meg az év eleji lokális csúcsot.

Az idén áprilisban mért vakcinációs hajlandóság minden korábbinál magasabb, ezzel szemben az ellenzők és bizonytalanok tábora egyaránt csökkent. Az Ipsos mérése szerint jelenleg 58%-os réteg oltáspárti, szemben a körülbelül egyharmadnyi ellenzővel.

Forrás: Ipsos

Az oltási kedv javulásával párhuzamosan a regisztrációs hajlandóság is fokozatosan növekedett az elmúlt két hónapban, azonban a pozitív trend nem minden lakossági szegmensben azonos dinamikájú.

Az 1992 után született lakosság 42%-a kéri a vakcinát (ez 7%-pontos növekedés februárhoz képest), de 52%-os többség továbbra is ellenzi azt (1%-pontos növekedés). A 18-39 felnőttek mindössze negyede regisztrált oltásra (24%), és a fiatal oltáspártiak körében is csak 57% volt hajlandó megadni az adatait az online regisztrációs felületen (szemben a 75%-os teljes lakossági átlaggal). Ezzel szemben a 60 év felettiek 72%-a szeretne oltást kapni (vagy már kapott legalább egyet), és körükben 87% jelezte is ilyen szándékát a hivatalos weboldalon.

Nem csak életkor, hanem földrajzi hely szerint is nagy különbségeket mért az Ipsos. A legkisebb bizonytalanság és a legmagasabb oltási szándék az átoltottságban vezető fővárosban mérhető (77%, szemben a 21% elutasítóval), és a legmagasabb regisztrációs hajlandóságot is Budapest lakossága mutatja (66% az oltáspártiakon belül, 51% a teljes budapesti lakossági szegmensben). Az ország régiói közül Észak-Magyarország lakossága a legszkeptikusabb (46% oltáspártival szemben 45% ellenző), ami a regisztrációs számokban is érzékelhető (39%).

Forrás: Ipsos

A magyar lakosság 57%-a úgy véli, hogy augusztusig véget érnek a korlátozások Magyarországon, és minden visszatér a korábbi rendbe, míg májusi nyitásra mindössze 21% számít. A kérdés megosztónak bizonyult, körülbelül egyötödnyi tábor (18%) nem tudta megtippelni a nyitás dátumát, 8% szerint pedig soha nem áll vissza a korábbi állapot, maradnak bizonyos szintű korlátozások. A lakossági várakozásokat összegezve a teljes nyitás legvalószínűbb dátumának június tűnik honfitársaink számára.

Címlapkép: Getty Images