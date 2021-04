Szép csendben a kormány újabb 5 héttel meghosszabbította a korlátozásokat

A csütörtök este, az újranyitás második lépcsőfokáról megjelent rendeletébe a kormány azt is becsomagolta, hogy az eredetileg április 19-ig alkalmazható korlátozó intézkedések (maszkhasználat, kijárási korlátozás, gyülekezési tilalom) május 23-ig fennmaradnak. Vagyis a tavaly november óta hatályban lévő járvány elleni védelmi intézkedések újabb 5 héten át maradnak velünk (az újranyitás két fokozata mentén azért lazább mértékben).

Ahogyan arra számítani lehetett az elmúlt napok kormányzati nyilatkozatai alapján, kedd este megjelent a rendelet az újranyitás második szakaszának indulásáról (amit a kormány 3,5 millió beoltotthoz kötött), amely többek között kimondja a kerthelyiségek és teraszok megnyitásának lehetőségét.

Ugyanezen rendelet második paragrafusába rejtette el a kormány, hogy "a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép":

28. § E rendelet rendelkezéseit e rendelet hatályvesztéséig kell alkalmazni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tavaly novemberben életbe lépett korlátozó intézkedésekről szóló rendelet védelmi lépéseinek alkalmazhatósága a rendelet hatályvesztéséig szól, ami május 23. (egy február 22-i kormányrendelet alapján).

Vagyis a tavaly november óta velünk élő korlátozó intézkedések nem április 19-ig szólnak, hanem május 23-ig, ami azt jelenti, hogy az alapvető védelmi szabályok időtartama további 5 héttel meghosszabbodik.

A kormány szerda délutáni közleménye is kitér erre. "A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbítja a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, tehát április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, a távolságtartás, valamint érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom is" - szögezte le. A kormány emellett május 23-ig meghosszabbítja a határellenőrzést, amelynek változatlanul a járvány megfékezése és a hazánkba belépők ellenőrzése a célja. Továbbra is érvényes, hogy a hazatérő magyaroknak 10 napos hatósági házi karanténba kell maradnia, az alól csak 2 darab negatív PCR-teszttel kaphatnak felmentést.

Mit is jelent mindez a gyakorlatban?

A járvány terjedését megfékező első keményebb korlátozó intézkedések tavaly november 11-én léptek hatályba. Azóta van velünk az esti kijárási tilalom, a maszkviselési előírások (önkormányzati hatáskörbe utalva) és távolságtartási szabályok, ekkor szűkült a boltok nyitvatartásának ideje, azóta tilos a gyülekezés, a rendezvények szervezése (esküvő például a lakodalom nélkül tartható meg), a helyben fogyasztás az éttermekben, a szállodák látogatása, a szabadidős létesítmények látogatása (beleértve különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket és korcsolyapályákat).

A brit vírusvariáns tömeges terjedése okozta harmadik járványhullám ellen a kormány döntése értelmében március 8-án pótlólagos szigorító intézkedések léptek életbe, eredetileg két hétre, március 22-ig. Ezt később a kedvezőtlen járványhelyzet miatt egy héttel meghosszabbította, március 29-ig, majd később megint kintebb tolta a korlátozások időbeli hatályát, április 8-ig. Az újabb járványügyi szigorító intézkedések keretében több bolt is bezárt, még a kaszinók is, valamint - jópár kivételtől eltekintve - be kellett zárniuk a személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtó helyiségnek vagy helyszínnek (ezek voltak a fodrászatok, kozmetikusok, stb.), és minden oktatási intézmény (bölcsődék kivételével) bezárt. A maszkviselés előírását már központilag határozta meg a kormány, ettől a ponttól nem az önkormányzatok hatásköre ez a kérdés. Akkor még úgy nézett ki, hogy a óvodák és iskolák újranyithatnak április 7-én, azonban ezt az időpontot végül először egységesen április 19-re tolta ki a kormány, majd a héten tovább lassította az iskolanyitás tempóját, csak az óvodák és az alsó tagozatok nyitnak ki április 19-én.

A két fokozatban (tavaly novemberben és idén márciusban) szigorított intézkedéseken végül a kormány először múlt héten, április 7-én lazított, miután a beoltottak száma idehaza elérte a 2,5 millió főt. Így ennek következtében

A kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti időszakra módosul. (Korábban este 8 és reggel 5 óra volt az idősáv)

Az üzletek reggel 5 óra és este 9.30 között lehetnek nyitva.

Az üzletek, köztük a március 8. óta zárva tartó üzletek újfajta, négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan, de nyitva lehetnek. Átlagosan 10 négyzetméterenként egy vásárló lehet az üzletben az új szabályozás szerint.

A szolgáltatásokkal kapcsolatos, március 8. után életbe lépett ideiglenes védelmi intézkedések megszűnnek, így kinyithatnak a fodrászatok, kozmetikák és más szolgáltatók.

A vendéglátóhelyiségek ugyanakkor továbbra sem nyithattak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartózkodhattak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig mehetnek be az éttermekbe a vendégek.

A szállodák továbbra sem fogadhatnak vendégeket.

A jövő héten esedékes, a lazítás második lépcsőfoka keretében (ami 3,5 millió beoltottnál jön el, és ez számításaink szerint egy hét múlva, április 21-én vagy 22-én érheti el Magyarország) újranyitnak a vendéglátóhelyek teraszai, reggel 5 óta és este 9:30 közt. A teraszon levehetik a vendégek a maszkot, az alkalmazottak nem.

A most megjelent rendelet a korlátozások fenntartásáról ismét rávilágít arra, hogy a kormány hisz a korlátozó intézkedések eredményességében és hatásosságában (maszkviselési kötelezettség, távolságtartás, kijárási korlátozás, üzletekre vonatkozó négyzetméter alapú szabályozás, gyülekezéstilalom, egyes szolgáltatások korlátozása, vendéglátás korlátozott nyitása).

Címlapkép: Védőmaszkot viselő járókelő a budapesti Astoriánál 2020. november 11-én. Forrás: MTI/Balogh Zoltán