Úgy bővíti mérlegét az MNB, hogy arra a Fed is csak csettinthet, és nem akar leállni

Globálisan a 2021 februárja előtti egy évben a negyedik legnagyobb volt az MNB mérlegnövekedése GDP-arányosan – derül ki a Nemzetközi Valutaalap (IMF) egy friss anyagából. Ez többek között annak köszönhető, hogy a magyar jegybank már több mint 1800 milliárd forintnyi kötvényt vásárolt, heteken belül döntenie kell a program újabb kibővítéséről, mivel eléri a korlátot. Így pedig hamarosan nem csak az amerikai jegybank, hanem az EKB növekedési ütemét is elérhetjük.

A világ élvonalában az MNB

Egy év alatt, 2020. februárja és 2021. februárja között az egész világon csak három jegybank, a japán, a chilei és az EKB bővítette nagyobb mértékben a mérlegét, mint az MNB – derül ki az IMF egy friss tanulmányából. A magyar jegybank mérlege a GDP közel 20 százalékával nőtt ebben az időszakban, ezzel többek között a Fedet is megelőzte.

A mérlegnövekedésnek több összetevője van, az MNB havi jelentései alapján a februárt megelőző egy évben 11 461,6 milliárd forintról 20 784,5 milliárdra emelkedett a jegybank eszközállománya, ez a közel 10 ezer milliárdos bővülés tette ki a GDP majdnem 20 százalékát.

A jegybanki statisztika szerint három területnek volt elsősorban köszönhető a növekedés:

A belföldi hitelek állománya közel 3500 milliárd forinttal nőtt, ezzel majdnem a két és félszeresére hízott. Ennek elsődleges oka a tavaly tavasszal elindított NHP Hajrá, melynek keretében jegybanki forrásból kedvezményes hitelt folyósítanak a bankok. Nominálisan hasonló összeget tett a növekedéshez a külföldi eszközök állománya, mely 3539 milliárd forinttal lett magasabb, ez majdnem 39%-os bővülést jelentett egy év alatt. Ennek legnagyobb részét a devizatartalék 8,2 milliárd eurós emelkedése tette ki, ez 360-as árfolyammal számolva közel 3000 milliárd forintot jelentett. A harmadik tétel pedig a belföldi értékpapírok, ahol több mint három és félszeres volt az emelkedés, ami 2233 milliárd forintot tett ki. Ennek a növekedésnek kétharmadát állampapírok tették ki, a tavaly februári 39,2 milliárd forintról 1500 milliárd fölé emelkedett ezek állománya az MNB eszközvásárlási programjának (QE) köszönhetően.

A fenti három tételből kettő tekinthető direkt gazdaságélénkítésnek: a hitelállomány bővülése, amin keresztül olcsó kölcsönökkel segíti a kilábalást az MNB és az értékpapírok vásárlása, ami lehetővé teszi a megemelkedett költségvetési hiány olcsó finanszírozását, illetve általánosságban is leszorítja a gazdaságban a kamatszintet.

Ha hosszabb időtávon nézzük az MNB mérlegét, akkor az is látszik, hogy volt honnan növekedni tavaly. Egyrészt volt egy kisebb visszaesés korábban, másrészt a magyar jegybank azt hangsúlyozta, hogy kifejezetten alacsony volt a mérlege nemzetközi összevetésben, ennek egyik fő oka, hogy a jegybank kifejezetten mérlegszűkítő technikákkal (a sterilizációs állomány apasztásával) folytatott extrém laza monetáris politikát.. Matolcsy György tavaly novemberben parlamenti meghallgatásán azt mondta, hogy miközben az MNB a GDP 24 százalékáról 38%-ára bővítette mérlegét, a cseh jegybanké a nemzeti össztermék 62%-a, az EKB esetében pedig 54% volt ez az arány.

Vagyis akár még további bővülésre is van tér a következő években, ahogyan azt a jegybank elnöke szorgalmazta is.

Lassan megint dönteni kell a QE-program hosszabbításáról

Külön érdemes szót ejteni a jegybanki mérlegbővülés egyik fontos területéről, a tavaly májusban elindított eszközvásárlási programról. Ennek keretében állampapírokat, vállalati kötvényeket és jelzálogleveleket vásárolnak aukciókon és a másodpiacon, mi most csak a kötvényekre fókuszálunk.

Eleinte tíz évnél hosszabb futamidejű kötvényeket vett a jegybank úgy, hogy egy sorozatból legfeljebb 33% lehetett a birtokában. Később ezt a limitet 50%-ra emelték, majd az év végén bejelentették, hogy rövidebb papírokat is készek vásárolni, idén pedig már arról is döntött a Monetáris Tanács, hogy rugalmasan kezeli az 50 százalékos korlátot.

A direkt jegybanki eszközvásárlás sokáig tabu volt, majd a 2008-as válság után kezdtek a nagy fejlett jegybankok jelentősebb tételben vásárolni. A tavaly kirobbant világjárvány hatására pedig ez már nem csak a nagyok játszótere lett, hanem a feltörekvő országok többsége is alkalmazza a QE (quantitative easing – mennyiségi lazítás) eszközét. Az MNB a program keretében mostanáig 1823,5 milliárd forintnyi kötvényt vett meg a heti aukciókon és a másodpiacon. Ezzel az a célja, hogy kordában tartsa a hosszú hozamokat, így segítse a megnövekedett költségvetési hiány finanszírozását.

A jegybank az utóbbi hetekben is tartja a heti 60 milliárd forint körüli vásárlási ütemet, vagyis legfeljebb három hétre elég muníció van még a programban a 2000 milliárdos újabb technikai felülvizsgálatig. Ebből a szempontból kapóra jöhet a következő kamatdöntő ülés április 27-én, akkor a keret megemeléséről is dönthet a Monetáris Tanács.

Afelől nincs kétség, hogy felemelik majd a keretösszeget, korábban többször is hangsúlyozta az MNB, hogy „tartós jelenlétre” rendezkedik be a piacon.

Egyelőre az 50%-os limit sem sérült, bár több kötvénysorozat esetében is határon van az MNB. Ugyanakkor például a 2031/A-ból ma már nem vásárolnak, így az arány várhatóan nem emelkedik tovább. Így most leginkább a 2038-as és a 2034-es papíroknál kell „sakkoznia” a jegybanknak, hogy ne lépjék át a határt, bár már jelezték, hogy rugalmasan kezelik azt, vagyis akár 50 százalék fölé is mehetnek.

Még egy érdekes dolgot néztünk meg a QE-program kapcsán: ahogy említettük, kezdetben csak a tíz évnél hosszabb papírokat vették, majd amikor ott jelentősen lecsökkent a megvehető mennyiség, akkor rövidebb kötvények felé nyitottak.

Jelenleg 446,2 milliárd forintnyi 10 évnél rövidebb kötvény van az MNB-nél, ez az összes eddigi vásárlás majdnem negyede.

Összességében a kedvezményes jegybanki hitelprogramnak és a kötvényvásárlás folytatásának köszönhetően várhatóan a következő időszakban tovább emelkedik majd az MNB mérlege, ezzel felzárkózunk a nemzetközi mezőnyben. A fenti számok azt is bizonyítják, hogy a világjárvány tavalyi kitörésekor az MNB-nek az átlagosnál nagyobb volt a mozgástere a gazdaság élénkítésére, ezt pedig ki is használták.

Címlapkép: Getty Images