Újranyitnak az iskolák: hétfőn kezdődik a "gyerekmegőrzés" Magyarország új gócpontjaiban

Egyáltalán nem tartja indokolhatónak a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), hogy a jövő héten újranyissanak az óvodák és az iskolák az alsó tagozaton, hiszen a jelenlegi járványmutatók alapján folytatni kellene a digitális oktatást. Már most is van olyan intézmény, amelynek a megnyitását koronavírus-fertőzés akadályozza. A PSZ szerint gyerekmegőrzés lesz az iskolákban, miközben lemaradnak azok, akik otthon maradnak, hiszen egyre több szülő dönt úgy, hogy a járvány miatt nem engedi iskolába a gyerekét. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete pedig közölte: „most, amikor a járvány történelmi csúcsán tombol, a PDSZ továbbra is ragaszkodik az alsó tagozatok és az óvodák zárásához". A Portfolio értékelése szerint a járványhelyzet rosszabb, vagy legalább olyan rossz, mint amikor a kabinet az iskolák zárásáról döntött márciusban. A PSZ kérdésünkre közölte: "azt javasoljuk, hogy aki krónikus beteg vagy még nem alakult ki a védettsége az oltás után, ne kockáztasson".