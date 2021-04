Varga Mihány: ebben a negyedévben lendületet vehet a magyar gazdaság

"A Pénzügyminisztériumban azzal számolunk, hogy ez a negyedév lesz az, amikor lendületet vehet a magyar gazdaság, és a félév végére kétszámjegyű is lehet a bruttó hazai termék növekedése" - hangsúlyozta péntekmi Facebook-posztjában Varga Mihály.

A pénzügyminiszter a Heti Gazdasági Index nevű, a tárca által fejlesztett gazdasági aktivitási index alakulásáról osztott meg egy képet és arra hívta fel a figyelmet, hogy az az utóbbi 3 hétben már ismét a pozitív tartományban jár. Egy évvel ezelőtt a lezárások hatására éppen akkoriban szakadt be a mutató, így az most kiesett az alacsony éves bázisból.

A tárcavezető a friss adatok alapján azt emeli ki, hogy "Bizakodásra ad okot a Pénzügyminisztériumban fejlesztett Heti Gazdasági Index (HGI) elmúlt hetekben mutatott értéke. és hozzáteszi, hogy "A HGI már harmadik hete pozitív. Noha az ugrás részben annak köszönhető, hogy tavaly ilyenkor már érvényesült a lezárások hatása, így ehhez mérjük az idei teljesítményt, a mutató a korábbi hetekhez képest is javulásról árulkodik." Ezután emelte ki a bevezetőben is jelzett mondatot, miszerint "A Pénzügyminisztériumban azzal számolunk, hogy ez a negyedév lesz az, amikor lendületet vehet a magyar gazdaság, és a félév végére kétszámjegyű is lehet a bruttó hazai termék növekedése."

Címlapkép forrása: Portfolio