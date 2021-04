A kormány az álláskeresők számának csökkenésére számít

A veszélyhelyzeti intézkedések feloldása és a szezonális ágazatok termelésének újraindulása az álláskeresők jelentős részét felszívhatja - vélekedett Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a Világgazdaságnak adott interjúban hétfőn. Akik nem tudnak a versenyszférában elhelyezkedni, azok a közfoglalkoztatás keretében dolgozhatnak.

A teljes foglalkoztatás továbbra is kiemelt kormányzati cél - húzta alá Bodó Sándor. Ennek eléréséhez elengedhetetlen a munkaerőpiac peremére szorult csoportok, így az inaktívak helyzetének javítása is, ezt szolgálhatják az új munkavállaló felvételéhez nyújtott bértámogatások, a vállalkozóvá válást segítő, a mobilitási és a képzési támogatások is.

A közfoglalkoztatottak egy része is átvezethető az elsődleges munkaerőpiacra, ezt segíti a most indult program, amely havi több tízezer forinttal támogatja a versenyszférában elhelyezkedőket - vélte.

Bodó Sándor közölte, hogy a következő években a képzéshez, átképzéshez, célzott kompetenciafejlesztéshez nyújtott támogatásokkal, a munkahely­ vagy szakmaváltás segítésével kívánja a kormány támogatni a cégeket és a munkavállalókat.

Márciusban a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regiszterében található 302 ezer álláskereső csaknem 15%-os növekedés egy év alatt, ami a koronavírus-járvány negatív hatásának eredménye.

