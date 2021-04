Ha Ausztria tényleg a laboratóriumunk, akkor ingyenes Covid-tesztet szorgalmaz itthon is a munkavállalóknak a szakszervezet

Folyamatos tesztelés nélkül ma már nem lehet megszerezni egy munkát, de megtartani is alig. Az emberek többsége viszont nem tud hetente, de még havonta sem 20-25 ezer forintot fordítani tesztekre, ezért az államnak kötelessége lenne bizonyos időszakonként meghatározott darabszámú ingyenes ellenőrzési lehetőséget biztosítani minden magyar állampolgár számára

– véli Kordás László. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint, amennyiben egyelőre a folyamatos tesztelés jelenti a biztonságot, akkor azokat el kell végeztetni. Azt azonban senkitől nem lehet elvárni – főleg a hosszabb munkanélküliség után újra munkába álló emberektől –, hogy ezt a saját zsebükből fizessék. Vannak munkahelyek, ahol az ott dolgozókat hetente ingyen tesztelteti a munkáltató, de

a hosszú bevétel nélküliség után újrainduló vállalkozásoktól nem lehet elvárni, hogy minden alkalmazott után kifizessék a vizsgálatokat.

A kormány viszont ezt megtehetné, hiszen az EU újjáépítési alapja megfelelő anyagi forrást biztosít ahhoz, hogy a magyarok is ingyen teszteltessék magukat. Kordás szerint csak a kormány szándékán múlik.

Kordás László emlékeztet: Orbán Viktor miniszterelnök Ausztriát tartja Magyarország laboratóriumának. Akkor viszont a védekezésben is legyen az a minta – javasolja Kordás. Ott ugyanis tartományonként és veszélyzónánként változó szintű óvintézkedések vannak, ám

havonta öt ingyenes teszt minden osztrák állampolgárnak – vagy Ausztriában bejelentett lakcímmel rendelkező akár külföldinek is – alanyi jogon jár.

Ehhez mindössze be kell jelentkezni egy központi rendszerbe. A teszteket a gyógyszertárakban az egészségügyi kártyára adják ki, de bárki ellenőriztetheti magát az úgynevezett tesztutcákban is, s az ott kapott eredményt a munkáltatók a leghivatalosabb igazolásnak fogadják el. Ezt a modellt kellene itthon is átvenni, ha valódi és eredményes gazdasági újraindításról beszélünk – jelentette ki az elnök.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség felkéri a kormányt: akár Ausztria mintájára dolgozzon ki egy ingyenesen igénybe vehető tesztrendszert, amelyet bizonyos rendszerességgel minden magyar állampolgár igénybe vehet. Az elnök szerint az az egyetlen módja annak, hogy a gazdaság, egyebek között a Nemzeti Versenyképességi Tanács ülésén kiemelten kezelt turizmus és az idegenforgalom is valóban újrainduljon.

Címlapkép forrása: Getty Images