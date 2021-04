Hatalmas költekezést hajthat végre a kormány az újraindításra hivatkozva a választások előtti évben

A parlament oldalára feltöltött költségvetési tanácsi anyagból kiderül, hogy a magyar kormány április 7-i ülésén döntött úgy, hogy a 2021-es évre eredetileg (tavaly júniusban, az első járványhullám lecsengésekor) rögzített 2,9%-os GDP-arányos eredményszemléletű államháztartási hiánycélt 7,5%-ra akarja emelni. Arra hivatkozik ennek kapcsán, hogy időközben tavaly volt egy második hullám, idén pedig egy harmadik is, és az egészségvédelmi, gazdaságvédelmi és egyéb céljai szükségessé teszik a módosítást, a 7,5%-os deficitcél jóváhagyásáról szóló véleménykérő levelet pedig április 9-én kapta meg a Költségvetési Tanács.

A 7,5%-os deficitcélt egyébként még március végén jelezte Varga Mihály pénzügyminiszter úgy, hogy közben azt is vázolta: meglepően dinamikus lehet idén a gazdaság talpra állása a járvány után. Ahogy akkor rámutattunk:

Valójában egy gyors, 4,3%-os növekedés mellett emel deficitcélt a kormány, ami szokatlan.

Most ennél bővebben is betekinthettünk a változtatás hátterébe a KT anyaga és a testület elnökének keddi jelzései alapján. Ezek pedig afelé mutatnak, hogy bár a KT megítélése szerint szűkösebbre is szabhatná az idei költségvetési gazdálkodást a kormány, de azért bólintott rá a 2021-es lazaságra, mert „tekintettel van a járvány által okozott rendkívüli körülményekre és a veszélyhelyzetre” és egyébként is teljesül a GDP-arányos deficit, illetve adósságráta idei mérséklődése. Így lényegében elégségesnek tartja, ha csak a 2022-es évtől kezdődően szorgalmazza jobban az alacsonyabb deficitet. Azt azért a feladata kipipálása érdekében beleírta a véleménybe, hogy „szükségesnek tartja, hogy ha a makrogazdasági feltételek alakulása megengedi, akkor a tervezettnél markánsabb hiánycsökkentés valósuljon meg, kedvezőbb feltételeket teremtve a költségvetési egyensúly 2022. évi lényeges javulásához és az államadósság mutató fenntartható mérsékléséhez”.

Mindezt lényegében el is mondta kedden a lapnak a KT elnöke, amikor a cikk szerint úgy fogalmazott, hogy a mostani törvénymódosítás a hiánycélt azért is emeli, hogy a kormánynak mozgásteret adjon az egészségvédelmi és a gazdaságot újraindító intézkedésekhez.

Az írásos véleményben a Tanács kiemeli, hogy a kormány által bemutatott költségvetési bevételi (+790 milliárd forint döntően többlet EU-s folyósítások miatt) és kiadási főösszegbeli (+1587 milliárd) módosítások gyakorlatilag „csak” 796,5 milliárd forintnyi pénzforgalmi deficitnövelést tennének indokolttá 2288 milliárd forintra, de a kormány mégis 7,5%-os eredményszemléletű deficitcélt akar elfogadtatni, ami valójában 3990 milliárdos pénzforgalmi deficitnek felel meg.

Ennek az 1700 milliárdos többletnek a tételeit azonban a kormány nem mutatta be a Költségvetési Tanács részére, amit hiányol a testület és ezért kéri, hogy azt a parlamentnek mutassa be a kormány. Egyúttal azt is kéri, hogy a 3990 milliárdos deficit beleírása mellett fogadják el a 2021-es költségvetési törvényt, mert „az államadósság alakulása és az államadósság-szabáIy teljesülése is csak ennek alapján ítélhető meg”. Az 1700 milliárdos csomagot egyébként valószínűleg nem tudja részletesen bemutatni a kormány, hiszen nem születtek még róla döntések és a járvány elleni idei többlet védekezés és újraindítás sem indokolt még ekkora költekezést.

Így valójában a következő hónapokban meghozott döntésekkel tud majd „belehízni” a kormány a most elvárt költségvetési mozgástérbe, ami a 2022-es választások szemszögéből is kapóra jön majd neki.

Kovács Árpád a mai nyilatkozatban arra emlékeztetett, hogy a 2021-es költségvetési törvényben a gazdasági védekezés és újraindítás céljára a kormány korábban 2550 milliárd forintot irányzott elő, így a most megemelendő deficit miatt a kabinet a tavalyi 4000 milliárd forinthoz hasonló nagyságban költhet a növekedés támogatására.

A KT lényegében azért bólintott rá erre a nagyon magas, 3990 milliárdos deficitcélra, mert még emellett is 8,1%-ról 7,5%-ra csökkenhet idén az uniós módszertan szerinti deficit és az adósságráta is 80,4%-ról 79,9%-ra ereszkedhet. Utóbbi kapcsán „a Tanács szükségesnek tartja ennek részleteit is az országgyűlésnek bemutatni, összhangban a pénzforgalmi hiány és a Kincstári Egységes Számla (KESZ) alakulásával.” Felrója a KT azt is, hogy az idén év végére tervezett „adósságmutató kialakulásának levezetését ugyancsak nem mutatja be a tervezet. A KT ezt is a Pénzügyminisztériumtól kapott kiegészítő információkból ismerhette meg. Ezek szerint az államadósság a 2020 végi 38408 milliárd forintról 202 végére 41153 milliárd forintra emelkedne, míg a GDP ugyanezen időszakban 47743 milliárd forintról 51497 milliárd forintra növekedne.”

A testület a véleménye végén emlékeztet rá, hogy az EU a járvány miatt engedélyezte idénre is a 3% feletti deficitcélt, de ilyet a magyar Stabilitási törvény csak recesszió idejére enged meg, márpedig a kormány is gyors gazdasági növekedéssel számol. Ezért a KT arra is javaslatot tesz, hogy a rugalmasabb költségvetési gazdálkodást lehetővé téve Stabilitási törvényt is módosítsa a kormány.

