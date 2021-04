Koronavírus: új csúcson a járvány globális terjedési üteme, míg itthon és a régiónkban szépen enyhül

Egy nap alatt 693 ezerrel 142,1 millió főre ugrott a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma világszerte és így a globális körképünk szerint a járvány trendjét jobban megragadó 7 napos mozgóátlag már csaknem 800 ezer főig emelkedett. A betegségben igazoltan elhunytak száma már kissé 3 millió fő felett jár, a gyógyultaké 81,3 millió fő felett. Ha ránézünk a világtérképre, van néhány ország, illetve térség, amiért különösen aggódhatunk a járvány meredek gyorsulása miatt: ilyen elsősorban India az ún. duplamutáns variáns miatt, az olimpiára készülő Japán, aztán Törökország, és Argentína is nagyon szenved a járvány erősödésétől, de Európában például a franciák görbéje sem megnyugtató a közelgő gazdasági nyitás szempontjából. Magyarországon közben örvendetesen szorul vissza a járvány, ezt Müller Cecília országos tisztifőorvos is megerősítette kedden, és ez például abban is megjelenik, hogy a lélegeztetőgépen lévők száma újra 1000 fő alá, március közepe óta nem látott szintre süllyedt. Friss híreink kedden a koronavírus-járványról.