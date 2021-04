Müller Cecília: enyhén csökken a járvány, amiben az oltásnak egyértelműen van szerepe

Kiss Róbert arról is tájékoztatott, hogy az elmúlt 24 órában összesen 545 emberrel szemben kellett a maszkhasználat miatt intézkedni, 537 személlyel szejmben közterületen, 8 személlyel szemben tömegközlekedési eszközökön, vagy megállóiban. Kijárási korlátozás megsértése miatt 264 személlyel szemben intézkedtek.

Azt is jelezte, hogy összesen 1039 rendőri intézkedés volt védelmi intézkedések betartásával kapcsolatban, köztük az üzlethelyiségekben 724 rendőri intézkedés történt. Elmondta, hogy a vendéglátó üzletekben 1 személlyel szemben intézkedtek, 1 helyiséget be is zártak. Utóbbi kapcsán elárulta, hogy a Bács-Kiskun megyei Balotaszálláson található presszóról van szó, amely ismét megszegte a járványügyi szabályokat az őszi bírság után, ezért most 1 évre bezárták a helyet, ilyen súlyos intézkedés még nem volt.