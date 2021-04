Pillanatokon belül nyithatnak a teraszok, ami milliókba kerülhet a tulajdonosoknak

A héten várható, hogy elérjük a 3,5 millió oltást, és a kormány korábbi döntése alapján ekkor kinyithatnak a hazai éttermek teraszai. Több hónapos kényszerszünet után juthatnak újra bevételhez a vendéglátós vállalkozók, de tartanak attól, hogy az első 3-4 hét nyitási eufóriája után újra visszaeshet a vendégek száma, és hiányozni fognak a külföldiek. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete szerint minimum 2 millió forintba kerülhet egy kisebb vagy közepes étterem újranyitása, az általunk megkérdezett egyik étteremhálózat vezetője szerint ez akár 4 millió forint is lehet.

Nem biztos, hogy mindenki kinyit, akinek van terasza, már az újrakezdésnek is vannak üzleti kockázatai

– nyilatkozta a Portfolio-nak Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. A szakmában sok éttermes vállalkozó attól tart ugyanis, hogy az első 3-4 hét vendégáramlása után alábbhagy a lendület, és újra kevesebben lesznek kiéhezve arra, hogy étterembe menjenek. Az ágazat 6-7 hónapja van bevétel nélkül, és bár égetően szükség lenne minden bejövő forintra, már a nyitás is pénzbe kerül.

Milliós költségek

Meg kell vásárolni az ételalapanyagokat, meg kell rendelni az italokat, és persze vissza kell csábítani az elvándorolt munkaerőt. Ez még egy kisétteremnél is, minimum 2 millió forint költséggel jár, ami az elején csak növeli az elmúlt hónapok veszteségeit. Sok függ majd attól is, hogy milyen lesz az időjárás. „A hideg, esős április nem biztos, hogy vonzza majd az éttermek teraszaira a vendégeket” – vázolta a dilemmáikat Kovács László.

A 11 vendéglátóhelyet, köztük 6 VakVarjú Éttermet működtető Semsei Rudolf is arról beszélt, hogy a nyitási lehetőségnek örülnek, de

a felettük tornyosuló felhők ezzel nem mind tűnnek el a fejük felől.

Van olyan belvárosi terasz nélküli éttermük, amit például idén nyáron nem nyitnak ki, mert külföldi turisták nélkül nem valószínű, hogy megérné. A rendezvény-cateringgel is foglalkozó, korábban 430 embernek munkát adó cégcsoportjukban 200 embert tudtak megtartani. „Az állami bértámogatás inkább kárenyhítés volt, de az kétségtelen, hogy anélkül még nem tudtuk volna túlélni” – idézte fel az elmúlt hónapok történéseit a vállalkozó. Most új embereket vesznek fel, de az újraindulás akár több tízmillió forint is lehet. Emeli a nyitási kiadásaikat az is, hogy fertőtlenítő takarításokat végeznek el az éttermeknél, de az újonnan felvett személyzet betanítása is jelentős költség lesz. Az éttermek teraszain lesznek fertőtlenítőpontok és az asztalok elhelyezését szellősebbre tervezik az átlagosnál.

Dilemmák a nyitás körül

A jelenlegi járványügyi adatok még messze nem olyan jók, mint a tavaly tavaszi újranyitáskor, ezért a vendéglátásban sokan attól is tartanak, hogy még a betegség kockázatával is számolniuk kell. „Én és a feleségem beoltattam magam, és ezt tudattuk a dolgozóinkkal is, hogy példát mutassunk. Kötelezővé viszont nem tudom tenni a munkatársaimnak, de hatalmas öröm, hogy már többen megkapták az oltást éttermi kollégáink közül, és a regisztrációs arány is bőven 75 százalék felett van” – osztotta meg a Portfolio-val oltással kapcsolatos tapasztalatait Semsei Rudolf.

Bár az éttermeknél a dolgozók számára lesz minden nap testhőmérséklet mérés, így is sok múlik majd az emberi tényezőn.

Az éttermek szolgáltatásainak igénybevételéhez egyelőre nem kötelező ugyanis a védettségi igazolvány felmutatása. Vagyis, elméletileg nemcsak a személyzet, hanem a vendégek között is lehetnek majd betegek vagy vírushordozók. Bíznak azonban a vendégek fegyelmezett és felelősségteljes hozzáállásában. Üzleti kockázat ugyanakkor, hogy a koronavírus megjelenése esetén akár hetekre bezárathatnak egy éttermet.

Tavaly júniusban a budapesti, főleg a belvárosi, terasz nélküli éttermeknek ráfizetéses volt az újranyitás, a külvárosi vagy vidéki éttermeknek viszont a nyár jól sikerült.

Elképzelhető, hogy most sokan időszakos nyitással próbálkoznak majd, hogy teszteljék a forgalmat” – fogalmazta meg a várakozásait Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Ő arra számít, hogy mivel sokan elhagyták az ágazatot, sok vállalkozó csak megemelt munkabérrel tudja majd visszacsábítani az alkalmazottakat. Az igazi teszt a munkaerő- és bérverseny szempontjából majd az lesz, ha beindul a balatoni szezon. Előfordulhat az is, hogy

a nyitás után indul el majd a valódi csődhullám a vendéglátó ágazatban, mert idén valószínű, hogy nem lesznek külföldi turisták.

Sok vállalkozó létfontosságúnak nevezte a piaci talpon maradás szempontjából azt is, hogy a lakosság minél nagyobb arányban legyen beoltva koronavírus ellen.

Általános vélekedés a szakmában, hogy az eddigi bértámogatás, a 10 millió forintos, 0 százalékos kamatozású hitel, vagy éppen a Széchenyi Turisztikai Kártya kölcsönlehetősége mellett további segítségre lenne szüksége az ágazatnak. Volt, aki a reprezentációs adó idei elengedését említette, hogy újra beindulhassanak a céges rendezvények, de volt olyan vállalkozó is, aki vissza nem térítendő állami támogatásokat látna szívesen. Orbán Viktor miniszterelnök egyelőre annyit jelentette be, hogy áprilisban és májusban is folyósítják majd a vendéglátós vállalkozók számára a bértámogatást, és központilag engedik el a teraszok területfoglalási díjait. Varga Mihály pénzügyminiszter pedig a hét elején, a Nemzeti Versenyképességi Tanács ülése után javasolt adókönnyítéseket, ami 30-35 milliárdos támogatást jelenthet a szektornak.

