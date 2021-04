Új munkaszüneti nap jöhet a nyár közepén Magyarországon

MTI Portfolio Cikk mentése Megosztás

Legyen nemzeti ünnep, egyben munkaszüneti nap június 19-e, amely napon 1991-ben az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarországot – javasolja a kormányközeli Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA). Idén lesz tehát 30 éve, hogy ez az esemény megtörtént, amely nap egyébként szombatra esik, de a következő években már többször is hétköznapra esne, így valójában beépülne egy új munkaszüneti nap a magyar naptárba - feltéve, ha a kormány is támogatja a javaslatot.