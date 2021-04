Holnap megszólal a kormány a lazításokról, izgalmas bejelentések várhatók

Holnap 10:30-kor tartja a hagyományos heti sajtótájékoztatóját a kormány, amelyen akár három fontos kérdésben hozott döntést is ismertethet Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A mai kormányülésen több olyan témát is tárgyal a kabinet, amelyekről a döntéseket a holnapi Kormányinfón ismerhetjük meg.

Terasznyitás. A kormány 3,5 millió (első) oltás beadásához kötötte azt, hogy az éttermek nem zárt terű vendégterei kinyithassanak. Várakozásaink szerint ez holnap délelőttre nem következik be, ugyanis ma reggelig 3,63 millió ember lett beoltva. Ugyanakkor borítékolható, hogy péntekre elérjük a célul kitűzött értéket, és mivel a vendéglátósoknak a hétvégi nyitásra fel kell készülniük, lehet, hogy a kormány már megelőlegezi a döntést. Ha mégsem, akkor valószínűleg Orbán Viktor miniszterelnök pénteki rádióinterjújában jelenti be a hírt.

Mozik, szállodák nyitása. A Magyar Hírlap úgy tudja, hogy 4 millió beoltottnál a szállodák, fürdők, mozik, színházak és más kulturális rendezvények is újraindulnak. A lap értesülései szerint négymillió beoltottnál az éttermek teraszai után már a belső terek is nyithatnak, melyekben ismét érvénybe lép a korábbi szabály, a személyzetnek kötelező lesz a maszk, a vendégeknek pedig a fogyasztás idején kívül szükséges hordaniuk maszkot. A 4 millió beoltott erős tempóval a jövő hétre is elérhető, ha az oltási kampány jól sikerül.

Védettségi igazolvány jogosítványai. Mivel egyre több a nyitási lépés, elkerülhetetlen lesz tisztázni, hogy milyen többletjogosultságokat kapjanak a koronavírussal szemben immunitást szerzők. A nem hivatalos információk szerint a 4 milliós határhoz kötött lazítások jó részét védettségi igazolvánnyal lehet majd kihasználni, ugyanakkor az éttermek, vendéglátóipari egységek látogatásához a kormány nem teszi kötelezővé a védettségi igazolvány meglétét, azok szabadon felkereshetővé válnak a megfelelő óvintézkedések betartása mellett.

Az utóbbi két kérdésben csak akkor lesz erős megszólalási kényszere a kormánynak, ha bízik abban, hogy a hétvégi, jövő hét eleji oltási kampány sikeres lesz, vagyis a kínai vakcinákkal történő tömeges oltás megvalósul.