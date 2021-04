Tíznapos oltási kampányt hirdetett a kormány

In English

Az egyik ilyen mailben György István, az országos oltási munkacsoport vezetője a következőt írta:

„A 2021. április 24-25-ei hétvégén és a következő hét közepén előre láthatóan nagyobb mennyiségű Sinopharm típusú vakcina fog érkezni hazánkba. A rendelkezésre álló vakcinák mielőbbi eloltása érdekében a következő hét 2021. április 26-tól április 30-ig, valamint 2021. május 3-tól május 5-ig »Tömeges Oltási Szakasz« kerül bevezetésre, azaz az országos teljes egészségügyi szolgáltatói oltási kapacitását – így a háziorvosi praxisokat is – be kívánjuk vonni az oltási folyamatba.”

Az e-mailekben György István és a NEAK arra szólította fel a háziorvosokat, hogy még ezen a héten használják fel a most rendelkezésükre álló Pfizer, Moderna és AstraZeneca vakcinákat, mivel az oltási program teljes egészében a kínai vakcinákra épül.

Az egyik e-mailben arról is szó esett, hogy „ezen a héten elsődlegesen a 45 évesek és idősebbek oltását kell megtennie, illetve megszerveznie, de ha Ön már korábban egyeztetett ennél fiatalabb páciensei számára oltási időpontot, akkor természetesen az ő oltásuk is megtörténhet", a beoltandók pedig egy listát is kaptak.

Az oltásnál eddig a 60 éves életkort emlegették gyakran, például az oltási program kezdete óta kiemelt csoportnak számítottak a „60 év alatti krónikus betegek”. Úgy tűnik, most az eddig 60 éves kor 45-re tolódott.

Címlapkép: Getty Images