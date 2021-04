A WHO és az EMA május 10-től vizsgálja a Szputnyik V gyártási eljárását

MTI Cikk mentése Megosztás

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői május 10-én kezdik meg közösen az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szakértőivel a Szputnyik V Covid-19 elleni védőoltás gyártási eljárásának vizsgálatát - jelentette be csütörtökön a WHO.