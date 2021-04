Bemutatta a kormány, hogyan lesz idén közel 4000 milliárdos a költségvetési hiány

A Költségvetési Tanács kérésére a kormány kibontotta, hogy milyen okok és korábban már meghozott intézkedések vezettek el az alig 1500 milliárdról közel 4000 milliárd forintra megemelt idei költségvetési hiánycélhoz. A kedden este a parlamentnek benyújtott 2021-es költségvetési törvénymódosító indítványából látszik, hogy a járvány második és harmadik hulláma alatt kormányrendeletekkel már meghozott költségvetési intézkedések, illetve demográfiai és uniós költségvetési okok együtt vezettek el ehhez a nagyfokú, a GDP 2,9%-áról 7,5%-ára történő hiánycél-növeléshez, amelybe egyébként már nincs plusz költségvetési mozgástér beépítve, a meghozott intézkedéseket „fésülte össze” a kormány. Ennek az összefésülésnek a jegyében egyébként szerda este egy olyan táblázatot is közölt a tárca az anyagban, amely tételesen bemutatja, hogy a gazdaság újraindítása jegyében a 6200 milliárd forintos, a GDP 12%-át kitevő hangzatos és bődületesen nagy keretbe pontosan milyen tételeket sorol be.

A Költségvetési Tanács a 2021-es büdzsé módosításáról szóló múlt heti véleményében kérte, hogy a kormány mutassa be a parlamentnek azokat az összesítéseket, amelyek átláthatóbbá teszik, hogy mitől lesz végül közel 4000 milliárdos az idei deficit. A testületnek ugyanis ezen szám alapján kell megítélnie, hogy

megalapozott-e a büdzsé módosítása: igen, és elfogadják, hogy a járvány miatt rendkívüli a helyzet,

csökken-e idén a büdzsé hiánya: igen, 8,1%-ról várhatóan 7,5%-ra eredményszemléletben, és

teljesül-e az adósságráta csökkenése: igen, a tavaly év végi 80,4%-ról várhatóan a GDP 79,9%-ára.

A KT kérésének a Pénzügyminisztérium eleget tett, ugyanis a kedd este a parlamentnek benyújtott, szerda este picit kiegészített törvénymódosító végefelé fontos szöveges és táblázatos összefoglalók találhatók. Ezek egyikéből derült ki a külön cikkben már megírt idei pótlólagos nyugdíjemelés terve, illetve az is egyértelművé vált – keddi értelmező anyagunktól eltérően -, hogy a járvány elleni védekezés és újraindítás jegyében már korábban meghozott intézkedések miatt emeli 1479 milliárdról 3860 milliárd forintra az idei büdzsécélt a kormány.

Pontosabban mondva a parlament hatáskörébe tartozó fejezeteknél/tételeknél történő változások (intézkedések, makropálya, EU-s ügyek) miatt összesen 796 milliárddal 2288 milliárdra emeli a kormány a pénzforgalmi deficitet, míg a járvány miatti veszélyhelyzetben a kormány által saját hatáskörben már meghozott intézkedésekkel a deficit további közel 1700 milliárddal emelkedik 4000 milliárd forint közelébe (a táblázat szerint eredményszemléletben 3860 milliárd forintra, a GDP 7,5%-ára).

Ebben a közel 4000 ezer milliárdos deficitcélban tehát már nincs pótlólagos, az idei évre vonatkozó költségvetési mozgástér, a már meghozott intézkedéseket és makrogazdasági változásokat foglalja magában.

Ezt egyébként a pénzügyi tárca a törvényjavaslat pdf szerinti 77. oldalán be is mutatja:

Az alábbi táblázatban pedig további tájékoztató adatokat is megadott, amelyek segítik a parlamentnek átlátni az összetett helyzetet:

Sőt, mivel a Költségvetési Tanács múlt héten azt is kérte a pénzügyi tárcától, hogy a 2021 végi adósságra vonatkozó bővebb adatokat is mutassa be a parlamentnek, ezért az anyag végén ezt is megteszi. Amint látható: 51 ezer 617 milliárdos nominális GDP mellett az év végére várható 41 ezer 223 milliárd forintos adósságszint 79,9%-ot tehet majd ki, és így teljesül a csökkenő adósságráta elvárása is (a tavalyi év végi adat 80,4% volt).

Fent már szóba kerültek EU-s ügyek és érdemes az alábbi táblázatot is bemásolni az anyagból, amely azt mutatja, hogy a 2021-2027-es uniós fejlesztési programokból (felzárkóztatási keret) idén 4,5 milliárd eurónyi, 350-es technikai árfolyam mellett 1589 milliárd forintnyi kötelezettséget vállalhatnak majd az egyes Irányító Hatóságok. Ez azt jelenti, hogy a kiírandó pályázatoknál idén összesen ekkora volumenben hirdethet ki nyertes projekteket.

Az is érdekes az anyag végéről, hogy a kormány összerendezte: mit is tekint a gazdaság újraindításának nevezett intézkedéscsomagja részének és hogyan jön ki a kormányfő által a minap már említett bő 6000 milliárdos keretösszeg. Amint látható: a nemzeti források közé becsomagol olyan tételeket is a tárca, amelyek új intézkedések (pl. beruházási döntések, infrastrukturális ügyek), illetve olyanokat is, amelyek már évek óta zajló programok idei terhei lesznek (pl. Modern Városok Program, Magyar Falu Program). Mindemellett becsomagolja az egyébként is megérkező normál EU-s forrásokat és a helyreállítási programból érkező pénzeket (RRF), valamint adócsökkentési lépéseket is. Mindezeket egybegyúrva közel 6200 milliárdos összeg jön ki, ami a GDP 12%-át jelenti.

Végül az is érdekes információ a tárca anyagából, hogy megfogadva a Költségvetési Tanács javaslatát, módosítani fogják a Stabilitási Törvényt. A módosítást majd a 2022-re készülő költségvetési törvénnyel párhuzamosan nyújta be a tárca. Ennek célja az, hogy mivel az uniós szabályok idénre is megengedik a 3% feletti deficitet, de a Stabilitási törvény csak recesszió idején engedi ezt meg (márpedig a tárca 4,3%-os növekedéssel számol idénre), ezért szükséges a Stabilitási törvényben is megteremteni ezt a rugalmasságot az idei évre.

Címlapkép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala