Hónapokkal a fertőzés után is képes halált okozni a koronavírus egy friss kutatás szerint

A koronavírus-fertőzésen átesettek körében végzett egyik leghosszabb ideig tartó kutatás eredményeit közölték most a Nature folyóiratban, e szerint az sem lehet teljesen nyugodt, aki már átesett a fertőzésen, ugyanis a vírus hónapokkal később is képes halált okozni – számol be a hírről a Bloomberg