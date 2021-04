Kiderült: kiegészítő nyugdíjemelésre számíthatnak idén a magyar nyugdíjasok

A parlament oldalán kedd este közzétett 2021-es költségvetési törvénymódosító indítvány végefelé egy eddig nem kommunikált információ bukkant fel, ami nyugdíjasok millióit érinti: a januártól meglépett 3%-os nyugdíjemelésen túl további legalább 0,6-pontos (januárig visszamelőleges) emelésre is sor kerül az év közben. Valószínűleg még ezen felül is lesz egy nyugdíjemelés novemberben, ha például a Magyar Nemzeti Bank friss inflációs előrejelzésére gondolunk.

A 2021-es költségvetési törvénymódosító indítvány 67. oldalán, az általános indoklás főbb családpolitikai változásokat felsoroló részénél az alábbi mondatok szerepelnek:

"2021 januárjától 3%-kal emelkedtek a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások. A jelenlegi prognózisok alapján ezt meghaladó, 3,6%-os infláció várható 2021 egészében. Az érintettek már év közben kiegészítő ellátás-emelésben részesülnek. Amennyiben ezen értéket is meghaladná a tényleges infláció, úgy a különbözetet – a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően - a kormány november hónapban januárra visszamenőleg is kifizeti."

Ez új információ, amit először az mfor.hu szúrt ki, mert eddig csak arról lehetett tudni, hogy a kormány 3%-os emelést hajt végre, igaz valószínű volt, hogy ez egy alultervezett mértéket takar. A 2021-es költségvetést még tavaly júniusban fogadta el a kormány javaslatára a parlament, akkor rögzítették ezt a 3%-os mértéket, de idén a gazdaság újraindítása, az ellátási láncok változása magasabb inflációs pályát hozhat. Ezt most ebben az anyagban ismeri el a kormány, illetve azt is, hogy a tervezetthez képest várhatóan magasabb (3,6%) infláció miatt évközbeni kiegészítő nyugdíjemelés várható. Sőt a fenti utolsó mondat azt is érzékelteti, hogy akár a 3,6%-ot is meghaladhatja az infláció (az első 9 havi átlagos mértéket a KSH október közepén közli), és ha ez így lesz, akkor a szükséges további nyugdíjkompenzációt majd a szokásos novemberi korrekció idején fogja meglépni a kormány (szintén visszamenőlegesen januárig rendezik az emelést).

Erre a 3,6%-on felüli további emelésre is jelentős az esély, mert a Magyar Nemzeti Bank az egy hónapja publikált inflációs jelentésében idénre átlagosan 3,8-3,9%-os inflációt prognosztizált.

