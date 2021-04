Még felhők gyűlnek az eurózóna gazdasága felett, de közeli jövő ege már nem ennyire borús

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az április ülésen az EKB nem változtatott az irányadó kamatokon, és a többi eszközt is változatlanul hagyták. A közlemény üzenete nem tartalmazott újdonságot, Christine Lagarde sajtótájékoztatóján pedig nagyrészt az európai reálgazdaság kilábalásáról beszélt. Ezen kívül szó esett a pandémiás eszközvásárlási programról, amelynek megemelt havi ütemét továbbra is fenntartja a jegybank. Lagarde szerint az első negyedévben akár zsugorodhat is az eurózóna gazdasága, de minden a járványon múlik. A középtávú kockázatok viszont sokkal kiegyensúlyozottabbak.