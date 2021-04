Most már tripla mutáns vírus tartja rettegésben Indiát

Nemrég még dupla koronavírus-mutánsról szóltak a hírek Indiában, de nem kellett sokat várni arra, hogy már tripla mutánst is felfedezzenek. Az új variánst bengáli törzs néven emlegetik.

A Telex ír arról külföldi forrásokra hivatkozva, hogy a dupla után a tripla vírusvariáns is megjelent Indiában. A B.1618 kóddal ellátott tripla mutáns a bengáli törzs nevezet viseli és mondani sem kell, hogy minden eddigi variánsnál fertőzőképesebbnek tűnik.

A tudósok szerint különösen aggasztó, hogy úgy tűnik, képes megkerülni egy ember immunrendszerét még akkor is, ha az adott személy korábban már átesett a koronavírus-fertőzésen (amit más variáns okozott), illetve akkor is, ha már be van oltva valamelyik vakcinával.

Egyelőre azonban még nem végeztek el semmilyen tudományos vizsgálatok a fentiek cáfolatára vagy alátámasztására.

Az egyik kutató beszámolója szerint a B.1618 kódú tripla mutáns Bengáliában kezdett el gyors ütemben terjedni az utóbbi hónapokban. A szakemberek szerint a tripla mutáns azt a mutációt hordozza (E484K), amelyet a dél-afrikai és brazil variáns, amelyek ugyancsak arról ismertek, hogy képesek megkerülni az immunválaszt. Így tehát szerintük a tripla mutáció is képes hasonlóra.

Címlapkép: Shutterstock