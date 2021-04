Nagy vállalást tett Joe Biden, ennek komoly gazdasági hatása lesz

Ma kezdődött el az Egyesült Államok által szervezett kétnapos virtuális klímacsúcs, amelyen számos kormányfő vesz részt, többek között Hszi Csin-ping kínai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök is. Joe Biden pedig rögtön nagy bejelentéssel kezdte meg a konferenciát, ahol vállalta, hogy az Egyesült Államok 2030-ig 50-52 százalékkal csökkenti majd a károsanyag-kibocsátását a 2005-ös szintekhez képest. Ez majdnem duplája a korábban az Obama-kormány által vállalt 2025-ös céloknak.

A most zajló kétnapos klímacsúcson mintegy 40 kormányfő vesz részt, amelyen a világ vezetői a klímaváltozással kapcsolatos kérdéseket tárgyalják meg.

Ennek keretében jelentette be Joe Biden, hogy az Egyesült Államok 2030-ig 50-52 százalékkal fogja csökkenteni a károsanyag-kibocsátását a 2005-ös referenciaszinthez képest.

Ehhez még azt is hozzátette az elnök, hogy:

Ezek a lépések a karbonsemlegesség felé vezető pályára állítják az Egyesült Államokat, amelyet legkésőbb 2050-ig elérünk.

A konkrét vállalás meghatározása kapcsán a kormányzat hosszasan egyeztetett korábban kormányzati ügynökségekkel, kutatókkal és iparági képviselőkkel is.

Korábban egyébként még az Obama-kormányzat a párizsi egyezmény kapcsán vállalta, hogy az Egyesült Államok 2025-ig 26-28 százalékkal csökkenti a karbon emissziót.

A mostani cél tehát ennek majdnem a duplája, bár a dátum is későbbi. Egyelőre specifikus lépéseket és további részleteket nem osztott meg Joe Biden a célkitűzés elérésével kapcsolatban. A lépés azonban várhatóan több szektort is jelentősen érinteni fog, köztük az olaj- és gázipart is.

A klímaváltozás egyébként fontos része a korábban bejelentett 2 ezer milliárd dolláros infrastrukturális tervezetnek is, amelybe beletartozik a közlekedés, a közműhálózat, a szélessávú internethálózat és a feldolgozóipar is. Többek között a cél 500 ezer elektromosautó-töltőállomás kiépítése 2030-ig és 50 ezer hagyományos hajtású tömegközlekedési eszköz lecserélése, de meghosszabbítanák 10 évvel a tiszta energiaforrások beruházásai után járó adókedvezményeket is.

Az is a célkitűzések közé tartozik, hogy 2035-re teljesen karbonsemlegessé váljon az áramtermelés az Egyesült Államokban.

A most bejelentett magasabb vállalást támogatta egyébként több mint 400 vállalat is, akik korábban nyílt levelet írtak az elnöknek a 2030-as célokkal kapcsolatban. Ezek közé tartozott többek között az Apple, a Coca-Cola és a Google anyavállalata, az Alphabet is.

