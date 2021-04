Megállíthatatlan a német és francia ipar áprilisban

Franciaországban és Németországban is az elemzői várakozások feletti feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexeket (bmi) közöltek, mindkét országban kiugróan magas számokat közöltek. A szolgáltatószektor is a növekedési tartományban van mindkét országban, de csak épphogy.

Németországban az IHS-Markit friss közlése szerint a feldolgozóipari bmi 66,4 ponton állt áprilisban, ez egészen magas számnak tekinthető. Az előző hónapban szintén magas értéket, 66,6 pontos indexet közöltek, a lendület viszont áprilisra sem akadt meg. Az elemzők 65,8 pontot vártak áprilisban, a közölt adat ehhez képest is magasabb némileg.

A francia feldolgozóipar szinten bőven az 50 pontos határ felett állt áprilisban, az 59,2 pontos feldolgozóipari bmi meghaladta az elemzői várakozásokat (59 pont), és csak minimálisan marad el a márciusi szinttől (59,3 pont).

Az európai feldolgozóipar tehát ütemesen bővült áprilisban is, így a második negyedév elején is az erős ipar lehet a gazdasági kilábalás húzóágazata. A szolgáltatások berobbanására még várni kell, de így is jó hír, hogy a szolgáltatások bőven 50 pont (ez a növekedési vízválasztó) alatti teljesítése már a múlté.

A francia szolgáltatószektor 50,4 ponton állt, miközben az elemzők 46,5 pontra, tehát a márciusi 48,2 ponthoz képest további romlásra számítottak. A német szolgáltatószektor is átesett a tű fokán, de az 50,1 pont már elmarad az elemzők által várt 50,8 ponttól, és alacsonyabb szinten áll a márciusi 51,5 ponthoz képest is. A gazdaságok újranyitásával erőteljes felpattanásra számíthatunk a szolgáltatószektorban.

A kompozit index Németországban 56, Franciaországban 51,7 ponton állt.

Címlapkép: Getty Images