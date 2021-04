Nem lehet meghosszabbítani a lejárt védettségi igazolványt

Március közepe óta már több millió magyar kapta meg a védettségi igazolványt. Ez azt igazolja, hogy valakit már vagy beoltottak a koronavírus ellen, vagy átesett a fertőzésen. Azok, akik már kaptak oltást, olyan igazolványt kapnak, aminek nincs érvényességi ideje, mivel nem tudni, hogy meddig véd a vírus ellen a vakcina. Ezzel szemben azok, akik átestek a fertőzésen, de még nem kaptak oltást, azoknak fix időre jár és ez nem hosszabbítható meg - írja a Telex mai cikkében.

Abban az esetben, ha valaki átesett a koronavírus-fertőzésen és igazoltan fertőzött személyről van szó, akkor 6 hónapra érvényes kártya jár. Ha valakiről utólagosan elvégzett ellenanyag-vizsgálat bizonyítja be, hogy átesett a koronavírus-fertőzésen, akkor a védettségi kártya 4 hónapig érvényes. Ezzel kapcsolatban itt írtunk már részletesebben is:

Orbán Viktor ma a Kossuth Rádióban mondta el, hogy a jövő hét közepére szerda-csütörtökre meglehet a 4 millió beoltott Magyarországon és bejelentette, hogy amint elérjük ezt a számot, akkor megnyitják a szolgáltatások széles körét azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk. Az elérhető szolgáltatások, tehát kinyitó intézmények közé tartoznak többek között: a színházak, cirkuszok, mozik, edző- és fitnesztermek, uszodák és közfürdők, múzeumok, könyvtárak és sportesemények is.

Akár több tízezren is lehetnek azonban olyanok, akik már átestek a fertőzésen, de még nem kaptak oltást, és hamarosan lejár a kártyájuk, vagyis éppen akkor, amikor az már használható lenne.

Természetesen, aki átesett a fertőzésen és azóta már kapott oltást, azokra ez nem vonatkozik, hiszen nekik határozatlan lejárati idejű a védettségi igazolványuk.

Sokan, több százezren vannak azok is, akik már regisztráltak, de még nem kaptak oltást – vagy nem igényelték a felajánlott vakcinát -, bár Müller Cecília ma elrendelte a tömeges oltást, illetve György István, az Országos Oltási Munkacsoport vezetője is elmondta, hogy a mai nappal megnyílt az online időpontfoglalási rendszer. Jelenleg április 26-28-i időpontokra lehet foglalni időpontot a Sinopharm vakcinával történő oltásra. Vannak olyanok is, akik már átestek a fertőzésen, de még nem regisztráltak oltásra. A covidos plazmaadók például már nem vehetnek részt a plazmaprogramban, ha beoltották őket.

Logikus lenne, hogy azoknak, akiknek igazoltan magas az ellenanyagszintjük, mint például a plazmaprogramban részt vevőknek, azoknak meghosszabbítsák az igazolványát. Erre azonban nincs lehetőség.

Egy másik kérdés persze, hogy az ellenanyagszint jelez-e védettséget. Volt olyan kísérlet, amely arra az eredményre jutott, hogy az ellenanyagok nagymértékben védőhatásúak, de nem nyújtanak teljes garanciát az újabb fertőzés ellen.

(Telex)

Címlapkép: MTI Fotó/Róka László