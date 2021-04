Szlávik János: Túl vagyunk a járvány nehezén, a harmadik hullám csúcsán

Úgy tűnik, hogy túl vagyunk a járvány nehezén és a harmadik hullám csúcsán, de a nyájimmunitás elérése a jelenlegi ütem mellett csak júliusra vagy nyár végére érhető el - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályvezető főorvosa az M1-en - tudósított a hirado.hu.

Ma reggel már Facebook-videóban jelentette be Orbán Viktor, hogy meghaladta Magyarországon a 3,5 milliót a beoltottak száma, így holnaptól nyithatnak a teraszok, és későbbre tolódik a kijárási tilalom is. Ennek kapcsán kérdezte meg a közmédia Szlávik Jánost, aki azt mondta a hazai koronavírus-járvány kapcsán, hogy:

úgy tűnik, hogy túl vagyunk a nehezén, de óvatosan kell bánni a számokkal.

És hozzátette, hogy:

Talán túl vagyunk a harmadik hullám csúcsán.

Az infektológus azt is elmondta a gyerekek oltása kapcsán, hogy érdemes még várni egy kicsit, mivel, ha a lakosság 80 százaléka be lenne oltva, akkor meglenne a nyájimmunitás. És hozzátette, hogy:

Elvárható dolog az, hogy minden felnőtt gondolkodjon felelősségteljesen és oltassa be magát, és akkor esetleg nem lesz szükség a gyerekek beoltására.

Szlávik János azt is megjegyezte, hogy vannak már jó példák, Angliában több mint a lakosság fele be van oltva és már nem a koronavírus az első számú halálozási ok. Ennek köszönhetően pedig szinte mindent kinyithatnak és visszatérhet a régi kerékvágás. Véleménye szerint Magyarországon a nyájimmunitás valamikor július, nyár végén lehet meg, ha ugyanebben az ütemben haladunk, de az első oltás még nem jelent védettséget.

A védettségi igazolvánnyal kapcsolatban pedig azt gondolja az infektológus, hogy:

Az a célunk, hogy a védettségi igazolvánnyal rendelkezők szabadon találkozhassanak más emberekkel, hiszen, aki nem oltatja magát, ki van téve a veszélynek, és nem csak ő van kitéve a veszélynek.

És hozzáfűzte, hogy:

Tehát ezt csak úgy lehet áthidalni, hogyha mindenki beoltatja magát, és mindenkinek lesz védettségi igazolványa.

