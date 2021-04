Alaptörvény-ellenes lenne a védettségi igazolvány? – Lesöpörte az asztalról a felvetést az igazságügyi miniszter-helyettes

Miután a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezet péntek este azt hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében, hogy a védettségi igazolvány kiadásának szabályai alaptörvény-ellenes helyzetet eredményeznek, mert alaptalanul különböztetik meg az embereket, szombat reggel az Igazságügyi Minisztérium miniszter-helyettese szintén a Facebookon lesöpörte az érvet az asztalról, igaz csak azt állította biztosra, hogy „a védettségi igazolvány használata, a szolgáltatások igénybevételének ahhoz való kötése nem ütközik semmiféle törvénybe”. A vitát az élezte ki, hogy jövő hét közepére elérhetjük a 4 millió beoltottat Magyarországon, amely az előfeltétele annak, hogy a szolgáltatások szélesebb köre megnyíljon a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek és mindezt pénteken reggel Orbán Viktor kormányfő be is jelentette a rádióban.

Megosztó téma

A kormányfő pénteken reggel felsorolt egy hosszabb listát, hogy milyen intézmények, szolgáltatások nyithatnak ki azután a védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek, hogy jövő szerda-csütörtök körülre elérjük a 4 millió elsőre beoltott embert (a ma reggeli adat szerint már 3,576 milliónál járunk). Amint minapi anyagunkban részletesen megírtuk: az igazolványhoz vagy az első oltás után automatikusan és határozatlan időre, vagy az igazolt fertőzöttséget követően 6 hónapos időtartamra, vagy egyéni teszttel igazolt védettség esetén 4 hónapos időtartamra lehet megkapni. Ezen szabályok miatt a kártya különbséget fog tenni azok között, akik például kiülhetnek egy étterem teraszára és azok között, akik nem. Fontos, hogy a kártyára írt védettségi dátumot nem lehet meghosszabbítani.

A szavazási eredmények alapján a téma már a február-márciusban megtartott online nemzeti konzultáción és a Portfolio saját olvasói körében végzett minapi felmérésében is meglehetősen megosztó volt, és valóban nehéz jó megoldást találni az emberek egyenlősége mellett arra, hogy a járványt hogyan lehet hatékonyan visszaszorítani az oltások kötelezővé tétele nélkül.

Alaptörvény-ellenességet emleget a TASZ

Mindezek után pénteken este a TASZ azt hangsúlyozta a Facebook-bejegyzésében, hogy

A jövő héten már életbe léphetnek az állampolgárokat a vakcinaigazolvány alapján szelektáló szabályok, és úgy tűnik, a kormány alaptörvény-ellenes, diszkriminatív szabályozás bevezetésére készül.

Ennek alátámasztására felidézik azt az egészségügyi szakemberek és a vakcinagyártók által is alátámasztott tényt, hogy „Az időközben bevezetett védettségi igazolvány – nevével ellentétben – valójában egyáltalán nem a védettséget igazolja! A kártyát mindenki megkapja, akár napokkal az első oltása után is, de ekkor még nem alakult ki a védettsége. Az igazolvány és a kormány kommunikációja hamis biztonságérzetbe ringatja az embereket. Pedig a védettség csak a második oltás után alakul ki, ezért a kártyát is csak ez után lehetne kiadni.”

Ezért úgy érvelnek, hogy „Mindez romba dönti azt a jogi érvelést is, ami megengedi, hogy az igazolvánnyal látogathatók legyenek a közösségi terek. Ha a kártyával rendelkezők is fertőzőképesek, akkor a különbségtétel alapja csak az lesz, hogy kinek van kártyája és kinek nincs. Ez a fajta megkülönböztetés azonban már nem fogadható el, diszkriminatív és így alaptörvény-ellenes.”

Azt is felidézik, hogy „Az utolsó pillanatig lebegtetett szabályozás bizonytalanságban tartja a szolgáltatókat is, akik nem tudják, újranyithatnak-e, és ha igen, milyen feltételekkel.”

Lesöpörte a felvetést az IM miniszter-helyettese

A fentiek után nem kellett sokat várni a kormányzati válaszra, az ugyanis szombaton reggel Völner Pálnak, az Igazságügyi Minisztérium miniszter-helyettesének Facebook-oldalán már meg is jelent, igaz alapos jogi cáfolat helyett mindössze annyival elintézte az alaptörvény-ellenesség felvetését, hogy

Én jogot végeztem, nem orvosegyetemet. Az igazságügyi tárca miniszterhelyettesként azt tudom biztosan állítani, hogy a védettségi igazolvány használata, a szolgáltatások igénybevételének ahhoz való kötése nem ütközik semmiféle törvénybe.

Emellett csupán azt hangsúlyozta, hogy a szolgáltatóknak igenis jogos érdeke, hogy egy évi nehézségek után már végre kinyithassanak és az emberek végre kiülhessenek például egy vendéglátó teraszára. Leszögezte: „Senki se irigyelje tőlük ezt, nehéz év van mögöttük, és csak dolgozni szeretnének. Ha nem lenne védettségi igazolvány, nagyon hosszú időnek kellene még eltelnie ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Így viszont elindulhat a munka egyre több cégnél, az egészségügyi kockázat pedig nem emelkedik.”

Szerinte „továbbra sincs szó másról, csak arról, hogy az emberek életének és egészségének védelmét össze kell hangolni a gazdaság, magyarán mondva a munkahelyek, a családok megélhetésének megóvásával.” Ezután feltette a kérdést és meg is válaszolta:

Mi lenne, ha nem lenne védettségi igazolvány? Akkor sajnos nem indulhatnának újra ezek a szolgáltatások az ország felnőtt lakosságának – egyelőre még – felének sem.

Végül azt hangsúlyozta, hogy „A legtöbb, amit most tehet az ember, az az, hogy betartja a védelmi szabályokat, regisztrál az oltásra, és amit az orvos kínál számára, azt be is adatja. És ugye már várni sem kell a háziorvos hívására, mindenki regisztrálhat maga is az oltásra.”

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Róka László. Budapest, 2021. március 19. Névre kiállított, személyes azonosító adatokat és az oltás idejét tartalmazó védettségi igazolvány. A hatósági igazolvány plasztikkártya, amely tanúsítja, hogy tulajdonosát beoltották a SARS-CoV-2 koronavírus elleni vakcinával és védettnek tekinthető.