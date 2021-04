Az IMF-től kér újabb segítséget Szerbia az üzleti környezet és a jogállamiság megerősítésére

Újabb, két és fél évre szóló, nem pénzügyi, hanem tanácsadásra vonatkozó együttműködésről állapodott meg a Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Szerbia - közölte a belgrádi sajtó szombaton. A megállapodástól az ország további gazdasági növekedését várják a felek a koronavírus-járvány ideje alatt és azt követően is.

A szerb gazdaság tavaly 1,1 százalékos csökkenést könyvelhetett el, ám ez messze nem volt olyan nagymértékű zsugorodás, mint a térség többi országában, ez pedig az IMF véleménye szerint a megfelelő gazdasági intézkedéseknek volt köszönhető.

Az intézkedéseknek továbbra is az emberek megélhetését kell segíteniük - véli a Nemzetközi Valutaalap, és a belgrádi kormány ezzel egyet is ért, ezért egy harmadik gazdasági mentőcsomag keretében hatvan eurónak (mintegy 21 800 forint) megfelelő összeggel segít minden nagykorú szerbiai állampolgárnak, valamint támogatják a mikro-, kis- és közepes vállalkozásokat, illetve az idegenforgalmi és vendéglátószektort és a szabadúszó művészeket is. Emellett a nyugdíjasok és a munkanélküliek további támogatást kapnak.

Az IMF és a Szerbia között most megkötött, 2023 végéig szóló megállapodás abban segítene Belgrádnak, hogy fejlessze az üzleti környezetet, valamint megerősítse a jogállamiságot az országban, folytatni tudja a veszteséges állami vállalatok átalakítását, illetve módosítsa a környezetvédelemre vonatkozó szabályozást.

A szerb kormány várakozásai szerint az ország gazdasági növekedése az idén körülbelül 6 százalékos lesz, míg az IMF 5 százalékos növekedésre számít.

A Szerbia és az IMF között korábban kötött hasonló, tanácsadásra vonatkozó megállapodás tavaly járt le, és a felek szerint nagyon sikeres volt.