Május közepén nyitnak az osztrák iskolák

Ausztriában május 17-én, hétfőn újra kinyitnak a hetekkel ezelőtt a koronavírus-járvány megfékezése érdekében távoktatásra átállt iskolák - jelentette be szombaton Heinz Fassmann oktatási miniszter. Az iskolákban, mint korábban, újra kötelező lesz a maszkviselés, a rendezvényeket továbbra sem engedélyezik, és sportolni, énekelni csak a szabadban - az udvaron, illetve a kültéri sportpályákon - lehet.

A miniszter továbbra is nagy hangsúlyt fektet a gyerekek rendszeres szűrésére, hogy megelőzzék a koronavírus-gócpontok kialakulását az iskolákban, de az egészségügyi miniszter által pénteken bejelentett heti háromszori tesztelést nem erősítette meg. A pedagógusok folyamatos oltása, illetve a koronavírus tesztelése hivatott biztosítani, hogy az idei tanévben már ne kelljen újra távoktatásra váltani - mondta a tárcavezető.

A hosszú zárlat, a barátok hiánya és az otthoni tanulás következményeként sok gyereknél fellépő járulékos negatív következmények - mint például alvászavarok, depresszió - orvoslására a miniszter bejelentette, hogy 20 százalékkal megnövelik az iskolai pszichológusok munkájára szánt keretösszeget. Ez lehetővé teszi, hogy minden gyermek, akinek szüksége van rá, megfelelő szakmai segítséget kaphasson.

Fassmann a közelgő érettségi vizsgákról szólva elmondta, csak az írásbeli számonkérések lesznek kötelezőek, szóbeli vizsgát csak azoknak a diákoknak kell megszervezni, akik ezt kifejezetten kérik. A fiatalokat pedig arra kérte, hogy közvetlenül az érettségi előtt kerüljék a szociális kontaktusokat, és továbbra is tartsák be a koronavírus megfékezését szolgáló egyéb rendelkezéseket, hogy idén is problémamentes lehessen a vizsgák lebonyolítása.

