Koronavírus Magyarországon: kijöttek a vasárnap reggeli adatok

2328 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 769 518 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Az új napi esetszám beleillik az elmúlt napok csökkenő trendjébe, és a 7 napos mozgóátlag is bebukott már 3000 alá:

Elhunyt 205 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 625 főre emelkedett. Hiába csökken tehát a napi új esetek száma, a halálozások továbbra is 200 felett alakulnak napi szinten. Ezzel a hét napos mozgóátlag sem tud letörni 200 alá, igaz, a fertőzésszám csökkenését csak elcsúszva követi a halálozások számának csökkenése. Amennyiben a nyitás újabb lépcsőfokának nem lesz negatív hatása az esetszámokra, akkor várhatóan napokon belül a halálos áldozatok száma is csökkenni tud (részben amiatt is, hogy a kórházakon lévő nyomás is enyhül).

