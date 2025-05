Egykori NATO-vezető a Portfolio-nak: az ukrajnai béke esélytelen, tűzszünet is csak év végén lehet

Szabó Dániel 2025. május 25. 18:00

Ukrajna harca nemcsak saját szuverenitásáért folyik, hanem Európa jövőjéért, de a háború még idén tűzszünethez vezethet, tartós békére viszont aligha van esély. Ukrajna NATO-tagsága nem elméleti lehetőség, hanem a biztonságpolitikai rendezés sarokköve. A jelenlegi helyzet a hidegháborús Németország vagy a koreai-félsziget megosztottságához válhat hasonlóvá. Oroszország nem egy államként, hanem birodalomként működik, és eszközei a nyílt háborún túl a nyugati társadalmak destabilizálását is célozzák, amire válaszolnia kell Európának – többek között ezekről a kérdésekről beszélt Kurt Volker, az Egyesült Államok volt NATO-nagykövete, Ukrajna-ügyi különmegbízottja, a Center for European Policy Analysis vezető kutatója egy zártkörű sajtóbeszélgetésen, melyen a Portfolio is részt vett. Volker nemcsak Ukrajna geopolitikai szerepéről beszélt részletesen, hanem értékelte Magyarország keleti nyitását, a nyugat-balkáni biztonsági kockázatokat, valamint a NATO jövőjét is a háború árnyékában.