Koronavírus Magyarországon: kijöttek a vasárnap reggeli adatok, a második hullám szintjére esett vissza a kórházban ápoltak száma

2328 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 769 518 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 205 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 625 főre emelkedett.

2328 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 769 518 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Az új napi esetszám beleillik az elmúlt napok csökkenő trendjébe, és a 7 napos mozgóátlag is bebukott már 3000 alá:

Elhunyt 205 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 26 625 főre emelkedett. Hiába csökken tehát a napi új esetek száma, a halálozások továbbra is 200 felett alakulnak napi szinten. Ezzel a hét napos mozgóátlag sem tud letörni 200 alá, igaz, a fertőzésszám csökkenését csak elcsúszva követi a halálozások számának csökkenése. Amennyiben a nyitás újabb lépcsőfokának nem lesz negatív hatása az esetszámokra, akkor várhatóan napokon belül a halálos áldozatok száma is csökkenni tud (részben amiatt is, hogy a kórházakon lévő nyomás is enyhül).

Jelenleg 6284 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 790-en vannak lélegeztetőgépen. Ez azt jelenti, hogy a kórházban ápoltak száma egy nap alatt 453 fővel csökkent, az elmúlt egy héten pedig összesen több mint 2000 fővel. A lélegeztetőgépen lévők száma 24 óra alatt 23 fővel, egy hét alatt pedig 261 fővel csökkent. Láthatóan csökken tehát az egészségügyi rendszer leterheltsége, kezdünk visszatérni a második hullám tetején látott szintekhez.

Úgy tűnik, kezd beállni 23 ezer körnékén a napi mintavételek száma, ezekből az elmúlt napon valamivel több, mint 12% lett pozitív minta. Ez továbbra is magas aránynak számít, de pozitívum, hogy a mintavételeken belül folyamatosan csökken a pozitivitás arány. Ugyanakkor nem árt megjegyezni, hogy néhány hete a hatóságok napi szinten még 40 ezer körüli tesztet végeztek el.

A kormányzati portál tájékoztatása szerint a beoltottak száma 3 596 129 fő, közülük 1 621 420 fő már a második oltását is megkapta. Egy nap alatt tehát kevesebb mint 20 ezer kapta meg az első oltását, míg a másodikat közel 69 ezer. Ezzel a legalább egy oltással bírók aránya a lakosságon belül 36,8%-ra nőtt, a mindkét vakcinát megkapók aránya pedig 16,6%-ra.

A regisztráltak száma már meghaladta a 4,4 milliót és 73%-uk már megkapta az oltást. Akinek még nincs időpontja oltásra, akár ma is könnyedén lefoglalhatja az online időpontfoglalón hétfő, kedd, szerdai napokra a kórházi oltópontokra. A szombaton érkezett 600 ezer adag Sinopharm vakcinát már szállítják ki a következő napok oltásaihoz - írja a portál.

Az esetszánok alapján az elmúlt egy héten Budapesten és Pest megyében regisztrálták a legtöbb, 2000 feletti koronavírusos beteget, ezt követően Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt még magasabb a heti esetszám 1341 fővel.

Miután a beoltottak száma elérte a 3,5 milliót, a vendéglátó teraszok szombaton kinyithattak. Reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az itt tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen. Az esti kijárási tilalom 23 órára módosult.

4 millió beoltott után várható az újraindítási lépések következő fokozata: megnyitják a szolgáltatások széles körét azok előtt, akiknek van védettségi igazolványuk. Megnyílhatnak a színházak, a tánc- és zeneművészeti események, a cirkusz, az edző- és fitnesztermek, a jégpályák, az állatkertek, a fürdők és uszodák, a játszóházak, a sportesemények, a kalandparkok, és kinyithatnak a szállodák, az éttermek belső helyiségei is.

Címlapkép: MTI Fotó/Balázs Attila