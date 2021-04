Kijött a rendelet: ezekre a helyekre mehetünk védettségi igazolvánnyal napokon belül

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Négymillió beoltottnál, vagyis várhatóan valamikor e hét csütörtök környékén megnyílhatnak Magyarországon az éttermek belső terei, a szállodák, a színházak és mozik, az uszodák, az edző- és fitnesztermek, de csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezők, valamint a felügyeletük alatt lévő 18 év alattiak számára. Nekik a legtöbb esetben maszkot sem kell viselniük. Az üzletek 23 óráig lehetnek nyitva, és a rendezvények is 23 óráig tarthatnak, a kijárási tilalom kezdete pedig 24 órára tolódik ki. A kulturális vagy sportrendezvénynek nem számító rendezvények továbbra is csak 10 főig rendezhetők meg, zenés, táncos eseményeket nem lehet tartani, és a maszkviselés a köztereken, a boltokban és a tömegközlekedésben is kötelező marad.