Otthonfelújítási támogatással napelem - Ezreket érhet kellemetlen meglepetés

Gyakorlatilag lerövidítette a jelenlegi kedvező szaldóelszámoláshoz való csatlakozás határidejét az április 16-i kormányrendelet azoknak a családoknak, akik otthonfelújítási támogatás igénybevételével telepíttetnek háztartási napelemes rendszert. A módosítás miatt több ezer olyan háztartás eshet el a szaldóelszámolástól, amely az eddig érvényes feltételeket tekintve időben indította el napelemes beruházását. A Manap napelemes iparági szervezet nyílt levélben kéri a határidők hosszabbítását a kormánytól.

Az eddigi szabályozás szerint azok tartozhattak a szaldóelszámoláshoz, akik június 30-ig meg tudják kötni a villamosenergia-vásárlási szerződést az elosztó társasággal, az új rendelet alapján viszont a jelzett határidőig már nem csak a szerződést kell megkötni, hanem az elosztó hálózati engedélyes nyilatkozatának is meg kell születnie a napelemes rendszer üzembe helyezésének időpontjára vonatkozóan. Azaz, az óracserének vagy az óra átprogramozásának is meg kell történnie addig (lásd a keretes írást). A két lépés között normál esetben is két-három hét különbség van, azonban a telepítő és elosztó társaságok éppen az otthonfelújítási támogatás miatti leterheltsége következtében ez most több mint egy hónapra nyúlhat.

Míg a jelenlegi szaldóelszámolás keretében az évente a napelemekkel megtermelt és a háztartás által elfogyasztott energia különbségét kell rendezni a szolgáltató felé, az új szisztémában áttérnének a bruttó elszámolásra, melyben a napelemes termelő a hálózatból vásárolt és az általa termelt, azonnal el nem fogyasztott energia egységárát külön határozzák meg. Az új, bruttó elszámolás részletei továbbra sem ismertek, ám a hírek, illetve az általános trendek alapján arra lehet számítani, hogy ez kevésbé lesz nagyvonalú, mint a jelenlegi rendszer, ezért sokan előrébb hozták ez irányú terveik megvalósítását, megrohamozva a napelemes szektor vállalkozásait.

Alkatrészhiány nehezíti a cégek dolgát

A szaldóról bruttó elszámolásra történő áttérés egyelőre csak az otthonfelújítási támogatással megvalósuló háztartási napelemes rendszereket érinti. Várhatóan 2024. január 1-től azonban már egyáltalán nem lehet majd szaldóelszámolásra jogosító új hálózati csatlakozást létesíteni, ekkortól tehát minden új vagy ez után bővített napelemes rendszer a bruttó elszámolás alá fog tartozni, akár támogatásssal, akár teljesen önerőből épül is meg. Az elszámolás megváltoztatását uniós szabályozás írja elő, annak részleteit azonban a nemzeti kormányok alakíthatják.

Részben a június 30-i határidő is hozzájárult ahhoz, hogy a tavaly év végén meghirdetett, akár 50 százalékos vissza nem térítendő támogatást nyújtó otthonfelújítási támogatás eddig soha nem tapasztalt érdeklődés generált a napelemes cégeknél. Egy háztartási napelemes rendszer engedélyeztetése és megvalósítása amúgy is több hónapot vesz igénybe, azonban a roham miatt a kivitelezők a normál telepítési kapacitás többszörösén dolgoznak, ezért, illetve az engedélyezésben megkerülhetetlen területi hálózati engedélyesek (villamosenergia-elosztó cégek) megnövekedett feladatai miatt pedig most még hosszabb a folyamat.

Erre is tekintettel a telepítő cégek nagy része már az első negyedévben, többen már februárban lezárták azon ügyfelek megrendeléseinek elfogadását, akik úgy kívántak élni az 50 százalékos támogatással, hogy a szaldóelszámolásban maradhassanak, és hogy június 30-ig a nevezett szerződés megköttethessen. Az eredeti feltételek mellett erre volt is esély, noha az eredeti határidőt is nehéz lett volna a tartani a napelemes világpiacon kialakult napelemhiány miatt, amit még tovább mélyített a Szuezi-csatornában történt balesett miatti napelem-szállítmányok további késése, valamint a tartószerkezeteket érintő alumíniumhiány miatti tartószerkezet-hiány is.

Felelősséget is vállaltak

Az új keretek között viszont a szaldóelszámolás elérése már egyáltalán nem látszik biztosítottnak, mivel a módosító kormányrendelet veszélyezteti a határidő teljesülését. Becslések szerint ez a módosítás sok ezer olyan leendő napelem-tulajdonos családnak fogja a szaldó elszámolásból történő kiesését okozni, akik időben döntöttek a napelemes beruházás mellett, és akikkel a napelem-kivitelező cégek is jóhiszeműen szerződtek, és vállaltak felelősséget a szaldó elszámolásban maradás melletti engedélyeztetésre és kivitelezésre - fogalmaz a Manap napelemes iparági egyesület.

Annak érdekében, hogy "a jóhiszemű ügyfelek az otthonfelújítási támogatással vásárolt napelemes rendszereikkel a szaldóelszámolásban maradhassanak", a szervezet elnöksége arra kéri a kormányt, hogy módosítsa újra április 16-ai kormányrendeletét legalább a korábbi rendeletében meghatározott státuszra, vagy az áramszolgáltatói ügyintézési idők hosszabbodása miatt annál is kedvezőbbre, például a készrejelentés vagy igénybejelentés időpontjára, ahogyan azt egy korábbi levelükben javasolták.

Az új kormányrendelet egyéb, az otthonfelújítási támogatással megvalósuló napelemes beruházásokra vonatkozó módosításokat is tartalmaz. Ezek közül a leglényegesebb, hogy az eddig a minden napelemes rendszerre vonatkozó értékhatár - az anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget - hatálya alól kivonták a tetősíkba integrált, napenergiahasznosítást biztosító tetőhéjazatokat. Ez azt jelenti, hogy a módosításnak köszönhetően az eddig az értékhatárnál magasabb egységköltségű napelemes tetőcserepek telepítése is részlegesen finanszírozhatóvá vált az otthonfelújítási támogatással.

Az 518/2020 (XI.25) otthonfelújítási támogatásról szóló kormányrendelethez 2021. február 7-én tájékoztató jelent meg az Államkincstár honlapján, aminek „u” pontja az alábbiak szerint határozta meg, hogy mikor nem alkalmazható már a szaldó elszámolás: „… a 2021. június 30-át követően megkötött villamosenergia-vásárlási szerződés másolata, valamint a villamosenergiakereskedő arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a szerződés olyan elszámolást alkalmaz, amelyben az alkalmazott elszámolási időszaktól függetlenül szaldó nem képezhető…” Azaz, a június 30-ig megkötött villamosenergia-vásárlási szerződéssel rendelkezők a szaldó elszámolásban maradhatnak.



Az április 16-án megjelent 183/2021. kormányrendelet a családok otthonteremtésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról a fent említett „u” pontot úgy módosítja, hogy 2021. június 30-ig nem csak a villamosenergia-vásárlási szerződést kell megkötni, hanem „az elosztó hálózati engedélyes nyilatkozata a napelemes rendszer üzembe helyezése időpontjára vonatkozóan…” is szükséges.

Címlapkép: MTI Fotó/Varga György