Zacher Gábor figyelmeztet: berobbanhat a járvány ettől a hétvégétől

Nagyon remélem, hogy nem lesz semmi, de a remény csalóka lehet, berobbanhat ettől a hétvégétől a járvány természetesen - vélekedett az RTL Klub hétfő esti híradójának nyilatkozva Zacher Gábor, a hatvani kórház főorvosa.

Szerinte a felelőtlenség nagyfokú volt a hétvégén. Azt is kiemelte: az a korosztály volt kint és bulizott az utcán, akik még nem nagyon vették fel az oltást, vagy akár nem is jelentkeztek oltásra. Megjegyezte azt is, hogy önmagában az első oltás után 12 nappal indul be valamifajta védettség, a komoly védettség a második oltást követően 2 héttel alakul ki.

Remélem, hogy nem lesz igazam és remélem, hogy ez az egész hétvégi rajzás nem fog visszaütni, de a pakliban benne van. Ezért ezt alapvetően emberi felelőtlenségnek tartom - vélekedett a szakember, aki hozzátette: gyönyörű szép tavaszi idő volt és az emberek régóta be vannak zárva, elfogyott a türelmük.

A kívánságaink és a járványhelyzet nem mindig jár kéz a kézben egymással

- utalt arra, hogy a mostani kedvező tavaszi időszak bár jó a közösségi életnek, a kontaktusok számának emelkedése nem kedvező járványügyi szempontból.

A szakember mindenkit arra biztatott, hogy vegye fel az oltást, mert csak az tud megfelelő védelmet adni a vírus ellen és így lehet kellemes nyarunk, valamint őszünk. Kiemelte ugyanakkor azt is, hogy ha valaki oltva van, attól ő még hordozhatja a vírust és akár meg is fertőzhet másokat. A rendelkezésre álló vakcinák 70-90%-os biztonságot adnak, így a fertőzés okozta súlyos betegség valószínűsége jelentősen csökken az oltást követően, tehát egyik sem 100%-os, ezért a meglévő járványügyi szabályok betartására nagy szükség van még az oltás mellett is, jó pár hónapon át - magyarázta. Megjegyezte:

ha a nyitás nem is volt elhamarkodott, az emberek magatartása volt az, ami a helyzettel visszaélt.

Emberileg érthető szerinte az emberek reakciója, de szakmailag nem.

Címlapkép: endégek ülnek egy étterem teraszán Nyíregyháza belvárosában 2021. április 24-én. A védőoltásban már több mint 3,5 millióan részesültek, így április 24-től hatályba lépnek az új rendelkezések. A vendéglátóhelyek teraszai és kerthelyiségei reggel öt óra és este fél tíz között lehetnek nyitva, a vendégeknek ott nem kell maszkot viselniük, a belső terekben viszont igen. Az üzemeltető és alkalmazottai az üzlet teljes területén kötelesek maszkot hordani. Forrás: MTI/Balázs Attila