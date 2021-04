Júniusban jöhet az uniós oltásigazolás, amin egyelőre nem szerepelne az orosz és kínai vakcina

A tagállamokat tömörítő Tanács már elfogadta saját álláspontját az uniós oltásigazolvány kérdésében, most az EP is ezt fogja tenni a héten csütörtökön, hogy utána megkezdődhessenek az intézményközi tárgyalások a szabályrendszer végső kialakításáról. A tárgyalások májusban zajlanak és remélhetőleg júniusig, a nyaralási szezon elejéig befejeződnek, hogy minél többen hozzá is juthassanak még időben. A lap összefoglalójában főbb információi:

Több lényeges pontban is eltér az Európai Parlament elképzelése a tagállamokat tömörítő Tanács álláspontjától az uniós digitális zöld oltási igazolvány kapcsán. A tagállamok április 14-én már kialakították a saját álláspontjukat.

Az egyik legfőbb ütközőpont az lesz, hogy az EP-képviselők a digitális vagy papíralapú okmányban mindenekelőtt egy olyan eszközt látnak, amely visszavezetheti az EU-t a személyek szabad mozgására vonatkozó jog és a schengeni vívmányok szavatolásához.

Az EP álláspontja ezért megtiltaná a tagállamoknak, hogy az oltási igazolvány bevezetése után további korlátozásokat vezessenek be a határokon történő beutazás során. Országhatárokon belül ugyan nem köthetik meg a kormányok kezét, de ebben az esetben is ragaszkodni fognak ahhoz, hogy más uniós tagállamok állampolgárait is ugyanazok a jogok illessék meg. Az európai törvényhozók hozzáállása borítékolhatóan a kormányok ellenállásába ütközik majd.

A parlament ahhoz is ragaszkodik, hogy az oltási igazolványhoz mindenki hozzáférhessen és ne csak azok, akiket már beoltottak vagy átestek már a betegségen. Éppen ezért a képviselők fontosnak tartják, hogy a hatóságok EU-szerte biztosítsák állampolgáraik számára az ingyenes tesztelést, de legalábbis egy átmeneti időre vezessenek be egy ársapkát. Például Finnországban akár 240 eurót is elkérhetnek egy-egy Covid-tesztért. Franciaországban ezzel szemben nem kerül pénzbe a teszt, míg Németországban heti 3-szor ingyenes a vizsgálat.

Ennek azért van jelentősége, mert az oltással még nem rendelkező személyeknek továbbra is negatív tesztet kell majd bemutatniuk az EU-n belüli utazás során. A digitális zöld oltási igazolvány ugyanakkor nem vakcinaútlevél.

Az EP illetékesei csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott, illetve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által sürgősségi használatra engedélyezett oltóanyagokat vennének fel az európai oltási igazolványba. Mivel az orosz és a kínai vakcinák egyelőre egyik feltételnek sem felelnek meg, így az ezekkel a szérumokkal beoltott személyek akkor utazhatnának be egy másik tagállamba, ha annak ez nincs ellenére. Ismert, hogy a Szputnyik V nevű orosz oltóanyag fejlesztője már kérte az EMA jóváhagyását, és ha megkapja az engedélyt, akkor ez a vakcina is bekerülhetne az oltási igazolványba.

Ismert, hogy a Szputnyik V nevű orosz oltóanyag fejlesztője már kérte az EMA jóváhagyását, és ha megkapja az engedélyt, akkor ez a vakcina is bekerülhetne az oltási igazolványba. A képviselők remélik, hogy májusban sikerül majd nyélbe ütni a megállapodást a Tanáccsal, és így már júniusban hozzá lehet majd férni EU-szerte a dokumentumhoz. A Tanács által elfogadott álláspont értelmében átmenetileg, egy hat hetes időszakra még párhuzamosan léteznének a nemzeti és az uniós igazolványok, majd ennek leteltével az előbbit megszüntetnék. Az oltási igazolványok addig maradnának használatban, ameddig a WHO a világjárványt befejezettnek nem nyilvánítja.

