Óvatos nyitás kezdődik hétfőn Bécsben

Bécsben május 3-án feloldják az egy hónapig tartó - a koronavírus-járvány megfékezését célzó - teljes zárlatot, és újra kinyithatnak az üzletek és a szolgáltatók - jelentette be az osztrák főváros polgármestere kedden. Az éttermek, mozik, színházak és sportlétesítmények május 19-éig biztosan zárva maradnak.

Michael Ludwig hangsúlyozta, hogy a teljes zárlat hatásosnak bizonyult, hiszen javultak a járványügyi mutatók. Mind a napi új fertőzések, mind a kórházban, illetve intenzívosztályokon ápolt koronavírusos betegek száma csökkenő tendenciát mutat. Megköszönte az orvosok és ápolók elmúlt hetekben folytatott fáradhatatlan munkáját, de óva intett attól, hogy "túlértékeljék a jelenlegi helyzetet", hiszen, mint mondta, a járvány még nem múlt el.

A bejelentés értelmében

HÉTFŐN ÚJRA KINYITNAK AZ ÜZLETEK, A SZOLGÁLTATÓK, A MÚZEUMOK ÉS AZ ÁLLATKERT IS. MINDENÜTT KÖTELEZŐ LESZ AZ FFP2-ES MASZKOK VISELÉSE, TOVÁBBÁ A FODRÁSZATOKBAN, KOZMETIKÁKBAN, MASSZÁZSSZALONOKBAN A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELE A NEGATÍV KORONAVÍRUSTESZT FELMUTATÁSA LESZ.

Az éttermek, valamint a mozik, színházak és sportlétesítmények május 19-éig még biztosan zárva maradnak.

Ludwig az óvatos és hosszú távon fenntartható nyitás híve, éppen ezért visszafogottan nyilatkozott a kormány által május közepére bejelentett széleskörű lazító intézkedésekről. Jelenleg a polgármester még arra hajlik, hogy a fővárosban csak az éttermek teraszait és kerthelységeit nyitják meg majd május 19-én, de azt ígérte, hogy folyamatosan figyelik a járványügyi mutatókat - azon belül is elsősorban az intenzív kapacitás leterheltségét -, jövő héten újra tanácskozik a szakértőkkel, és amennyiben a helyzet megengedi, Bécs is az országosan bejelentett nyitást választja majd. Nem zárta ki azonban, hogy romló adatok esetén szigorítások is lehetnek.

Ausztriában az elmúlt 24 órában 1625 embernél igazolták újonnan a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 612 170 pozitív esetet regisztráltak. A kórházban ápoltak száma jelenleg 1897, az intenzív kezelésre szorulók 520-an vannak. A fertőzés okozta betegség (Covid-19) szövődményeibe az elmúlt napon 28-an haltak bele, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 10 126-ra emelkedett. A betegségből felgyógyultak száma 577 977.