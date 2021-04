Varga Mihály, Hegedűs Éva, Sinkó Ottó és Vida József is bekerülhetnek egy-egy új felsőoktatási alapítvány vezetésébe

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A parlament egyik keddi kétharmados döntésével államiból alapítványi fenntartásba került számos felsőoktatási intézmény, így ősztől már a hallgatók hetven százaléka folytathatja tanulmányait az új modellben működő egyetemeken, másik döntésével pedig létrehozott 16 alapítványt is, amelyek közül 11 felsőoktatási intézmény fenntartója lesz. Utóbbi kapcsán kiszivárgott egy névsor is, hogy a 11 felsőoktatási célú alapítvány kuratóriumi tagjai kik lehetnek. A listán volt és jelenlegi minisztereket és államtitkárokat is találunk.