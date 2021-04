Atomenergia kapacitások és a karbonsemleges hidrogénelőállítás lehetőségei Magyarországon

A hidrogén felhasználása a 2030-as évekre rendkívül szerteágazóvá válhat az energetikában, az iparban (hő- és alapanyag), a közlekedésben vagy a lakossági-kereskedelmi hűtés-fűtésben egyaránt, így az atomenergia segítségével termelt hidrogén növelheti a jövőbeni hazai ellátásbiztonságot, csökkentheti az import igényt, és hozzájárulhat a karbonsemleges hidrogén hazai előállításához. De vajon mely feltételek mellett célszerű Magyarországon a 2030-as évek második felében a paksi atomerőmű által termelt villamos árammal vízbontással hidrogént előállítani?

Balogh Ádám, az Energy Community nemzetközi szervezet energia-infrastruktúra szakértője az elmúlt néhány évben megjelent hidrogén ”hype-ról” mondta el véleményét, a Green Policy Center szakmai műhely megkeresésére.

Az országok egyre nagyobb számban képesek a villamosenergia termelésük folyamatosan növekvő hányadát megújuló energiaforrásokkal előállítani, és ami fontosabb, időjárásfüggő megújulókkal fedezni. Az időjárásfüggő megújulók bizonyos aránya felett a rendszeregyensúly fenntartásához új megoldásokra van szükség, ezek közül a vízbontáson alapuló (elektrolízis) hidrogéntermelés egy jó opció lehet. Azonban fontos szem előtt tartani, hogy a cél nem a hidrogéngazdaság maga, hanem egy klímasemleges gazdaság kialakítása, ahol a hidrogén egy eszköz ennek eléréséhez.

Hogy jön a képbe a Paksi Atomerőmű? Mi történik majd 2038. július 24-én szombaton?

Balogh Ádám szerint a Nemzeti Energiastratégia célként határozza meg a “nukleáris termelőkapacitások szinten tartását”, illetve azt, hogy a beépített fotovoltaikus kapacitások 2040-re közelítsék meg a 12 000 MW-ot. A fotovoltaikus termelés időjárásfüggő megújuló energiaforrás, a nukleáris kapacitás pedig úgy hasznosítható a leghatékonyabban, legbiztonságosabban és legolcsóbban, ha folyamatosan a névleges kapacitása közelében, ”zsinórban” termel áramot.

Paks II. kétszer 1260 MW-os blokkjainak üzembeállására hivatalos határidő ugyan nincs, viszont a legfrissebb szcenárióelemzésében azzal a feltételezéssel él, hogy a két blokk 2029-ben, és 2030-ban léphet termelésbe. A négy meglévő paksi blokk reaktorai az üzemidő-hosszabbítás alapján 2032 és 2037 között érik el 50 éves üzemidejüket, és ekkor kerülhetnek ki a rendszerből.

Tehát egy véletlenszerűen kiválasztott napon, például 2038. július 24-e szombatján jó eséllyel legalább 12 000 MW kevéssé szabályozható nukleáris, illetve elsőbbségi alapon átveendő kapacitás (PV) lesz termelésben a magyar rendszerben. 13 óra körül a rendszerterhelés a jelenlegi feltevések alapján kb. 5500-6000 MW körül lehet.

De mi lesz a fennmaradó 6000-6500 MW termeléssel? Hogyan biztosítja a rendszer a fogyasztás gyors felfuttatására irányuló rugalmasságot?

Megoldás lehet az exportálás, majd az Ausztriában található kapruni szivattyús-tározós erőműben való tárolás, ekkor az átviteli rendszer kapacitásaiért a magyar kereskedő az osztrák rendszerirányítónak fizet. Ha azonban itthon maradna a meleg nyári munkanapon, esti csúcsban (PV termelés nélkül) az akár 8400 MW-9400 MW körüli terhelés, akkor a profit is itthon realizálódna.

A szakértő kitért arra is, hogy a 2030-as évek második felére várhatóan a villamos áram fogyasztók széles körének (beleértve a lakosságot is) teszik majd lehetővé a szabályozási és technológiai megoldások, hogy a fenti túlkínálat miatt kialakuló kedvező áramárat kihasználják. Ezt más-más fogyasztók más-más módokon tehetik meg. A termelését átütemezve növelheti villamos áram felvételét egy üzem, ha erre a gyártási technológia, az automatizálás foka, a logisztikai megoldásai rövid távon lehetőséget nyújtanak. Az is elképzelhető, hogy feltölti az ipari méretű akkumulátorait egy üzem vagy egy villamosenergia kereskedő cég. Akár a lakossági fogyasztó is reagálhat; a telefonapplikációban előre beállított áramárat lefelé átlépve a mosógép automatikusan beindíthatja a mosást, vagy ekkor töltheti fel a rendszer a háztartási akkumulátort vagy a villanyautót.

Van azonban még egy lehetőség: elektrolizáló berendezésekkel, vízbontással hidrogént állíthatunk elő.

A vízbontással előállított hidrogén önköltsége a jelenleg használt földgáz-gőz reformálás önköltségének többszöröse. Viszont az SMR technológia rendkívül karbon-intenzív, így a technológiai fejlődés, a méretgazdaságosság és a szén-dioxid kvóta árának emelkedése 2030 utánra versenyképessé teheti az elektrolizáló technológiát.

Balogh Ádám írásában arra is felhívta a figyelmet, hogy az is fontos, hogy az Európai Uniós Zöld Taxonómia végül hogyan ítéli meg a nukleáris alapú áramtermelést a fenntarthatóság szempontjából, illetve milyen életciklus-kibocsátási határértéket rendel a fenntartható hidrogéntermelés mellé. Bár a Bizottság bemutatta a vonatkozó jogszabályokat, a nukleáris energia fenntarthatóságának eldöntését nyárra halasztották. A magyar kormány álláspontja, hogy a nukleáris energia nemcsak elismerendő mint karbon-semleges technológia, de támogatandó is. Amennyiben kedvező lesz az elbírálás, és az atomerőmű által megtermelt villamosenergiával előállított hidrogén is karbonsemleges hidrogénnek minősül, akár európai uniós támogatások, vagy olcsóbb finanszírozás is elérhetővé válhat a nemzetközi pénzügyi intézményektől, mint az Európai Beruházási Bank (EIB) vagy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD). A hidrogén felhasználásának körét a jövőben alapvetően fogja befolyásolni a szén-dioxid kvóta ára és az, hogy mely szektorokra fog kiterjedni annak alkalmazása.

