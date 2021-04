Berobbant az infláció az USA-ban: még nem kell lépnie a Fednek, de az aggodalom fokozódhat

Közzétették az Egyesült Államokban a személyes fogyasztások árindexét, az áremelkedési mutatót, amelyet az amerikai jegybank leginkább figyelemmel kísér. A márciusi index jelentős emelkedést mutat, messze meghaladva az előző havi és az elemzők által várt szintet.

Az amerikai személyes fogyasztások árindexe (PCE) jelentős mértékben, 2,3%-kal nőtt márciusban az előző év azonos időszakához képest. Az elemzők 1,6%-os emelkedést vártak, februárban 1,5%-on állt az index. A maginflációs index 1,8%-on állt - ebben viszont nincs meglepetés.

A gyorsulás annak ellenére jelentős meglepetést okozott, hogy az áremelkedésre technikai okok miatt számítani lehetett: az előző tavasszal az árak meredeken estek, így a jelenlegi emelkedés csak vizuálisan jelentős. Ezt a hatást viszont főleg áprilisra-májusra várták.

Az emelkedés oka alighanem a költségvetési élénkítésnek tudható be, a kormány tavaly év végén és idén is egyszeri összeget fizetett minden háztartásnak. Ennek hatására beindult a fogyasztás, és az első negyedéves GDP is jelentős emelkedést mutatott.

A Fed számára ez az inflációs mutató a legfontosabb a monetáris politikai eszközök meghatározásához. Jerome Powell Fed-elnök már korábban bejelentette, hogy a tavaszi célszint (2%) fölé emelkedő infláción a jegybank átnéz, amennyiben azonban tartósan magas lesz az áremelkedés, a jegybanknak be kell avatkoznia. A jelenlegi emelkedés tehát önmagában még aligha vált ki reakciót a Fedtől, de az inflációs aggodalmakat felébresztheti.

