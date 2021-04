Elfogyott pénteken a Pfizer, szombat reggeltől újra lehet Sinopharm és AstraZeneca oltásokra időpontot foglalni

Miután a péntekre meghirdetett rendkívüli oltási nap reggelén lehalt az online oltási időpontfoglalás a vakcinákra, kígyózó sorok alakultak ki országszerte a Pfizer készítményére, aztán amint ez lement, pénteken késő este azt közölte a Koronavírus Sajtóközpont, hogy szombat reggeltől újra lehet foglalni időpontot Sinopharm és AstraZeneca oltásra.

A Koronavírus Sajtóközpont terheléses támadással magyarázta az időpontfoglaló oldal problémáit, amelyeket állítása szerint sikerült elhárítani.

Ezért a közleményben úgy fogalmaz, hogy

A tervek szerint szombat reggeltől újra lehet interneten időpontot foglalni jelenleg Sinopharm és AstraZeneca oltásokra. Az egynapos pénteki oltásra meghirdetett Pfizer vakcina elfogyott.

A közleményben felhívják a figyelmet, hogy „a kórházi oltópontokon minden vakcinából annyit tudunk felkínálni, amennyi épp rendelkezésre áll. A Magyarországon használt vakcinák mindegyike hatásos és véd a megbetegedés ellen.”

Hangsúlyozzák, hogy az időpontfoglalót csak az oltásra regisztráltak tudják használni, közülük is csak azok, akiknek a regisztrációja már érvényesítve van, tehát a regisztrációkor megadott adataikat már ellenőrizték. Itt ellenőrizheti, hogy az Ön regisztrációja milyen státuszban van: https://vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio/

Az időpontfoglaló kezelése nagyon könnyű: a TAJ-szám és születési dátum megadásával tudnak belépni a regisztráltak. Majd kiválaszthatják, hogy melyik napon, hány órakor és melyik településen és ott melyik kórházi oltóponton szeretnék megkapni az oltást. Fontos tudni, hogy mindenki csak egy foglalást tud végezni és a véglegesített foglalása már nem módosítható. A foglalásnál érdemes arra is gondolni, hogy az egy hónap múlva esedékes második oltást is ugyanazon a kórházi oltóponton fogja megkapni, ahol az elsőt. A regisztrált az időpontfoglalásról visszaigazoló emailt, sőt az oltás előtti nap emlékeztető emailt is kap. A foglalás visszaigazolása ki is nyomtatható.

A fentiek után három kéréssel fordul a lakossághoz a Koronavírus Sajtóközpont:

Kérjük, hogy aki szeretne oltást kapni, az mielőbb foglalja le az időpontot! Kérjük, hogy a lefoglalt időpontban pontosan jelenjen meg! Az oltásra vigye a személyi igazolványát, a TAJ-kártyát, a kitöltött és kinyomtatott hozzájáruló nyilatkozatot, és lehetőleg a kinyomtatott foglalás visszaigazolást. Kérjük a regisztráltakat, ha már foglaltak online időpontot és a háziorvosuk is hívja őket oltásra, akkor jelezzék a háziorvosnak, hogy már van időpontjuk kórházi oltópontos oltásra. Így a háziorvos másnak tudja felajánlani a vakcinát.

Címlapkép forrása: MTI/Rosta Tibor. Zelenyánszki Márk orvos (j) átadja az oltási igazolást egy férfinak, mitán beoltották a német-amerikai fejlesztésű Pfizer-BioNTech koronavírus elleni oltóanyag, a Comirnaty-vakcina első adagjával Békéscsabán, a Békés Megyei Központi Kórház, Dr. Réthy Pál Tagkórházának egyik oltópontján 2021. április 30-án.