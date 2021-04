Energiahivatal: Itt az új megújuló-tender, júliusban lehet beadni a pályázatokat

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) harmadik alkalommal hirdeti meg a megújuló energiaforrásból származó villamosenergia-termelést ösztönző METÁR-tendert. Az újabb pályázat segítségével ismét bővülhet a környezetbarát naperőmű-kapacitás Magyarországon – mondta a tenderrel kapcsolatban Horváth Péter János a hivatal elnöke.

A MEKH két kategóriában írta ki a megújuló energiatermelés ösztönzését célzó pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztérium felkérésének megfelelően. A 0,3-1 MW közötti teljesítménykategóriában évi 50 GWh mennyiség osztható ki maximum évi 200 millió forint támogatási összeggel. A nagyobb kategóriában 20 MW kapacitásig nyújtható be kérelem megújuló energiát hasznosító erőmű támogatására. A nagyobb teljesítménykategória pályázói részére évente 250 GWh megtermelt energia után adható összesen legfeljebb évi 250 millió forint támogatás.

A projektek megvalósításának határideje változatlanul három év.

A harmadik METÁR-tender keretében évi 450 millió forint új támogatás osztható ki maximum 300 GWh áramtermelésre – mondta Horváth Péter János, a MEKH elnöke a legújabb pályázat meghirdetése kapcsán. A korábbi kötelező átvételi (KÁT) rendszert 2017. január 1-jén váltotta fel a METÁR rendszer, amelynek keretén belül 2017 és 2026 között összesen legfeljebb 45 milliárd forint éves új támogatás osztható ki – mondta a hivatal elnöke.

A MEKH elnöke az első két METÁR-tender eredményeit ismertetve elmondta, az eddig támogatott beruházások segítségével évente 536 GWh villamosenergia-mennyiség előállítása valósulhat meg megújuló forrásból, amely évente 250 ezer háztartás teljes villamosenergia-igényét tudja fedezni. A legújabb pályázati kiírás révén pedig még tovább bővülhet a környezetbarát naperőmű-kapacitás. A kedvező ajánlatoknak és az erős versenynek köszönhetően mindkét korábbi tender jelentős áresést hozott. A 2020-as METÁR-tenderen a korábbi hatósági árhoz viszonyítva 47 százalékos árcsökkenést sikerült átlagosan elérni, több pályázó már a piacon elérhető villamosenergia-árhoz hasonló árat kínált – tette hozzá Horváth Péter János.

Az elnök emlékeztetett, hogy a magyar energiastratégia alapja, hogy a hazai villamosenergia-termelés 2030-ra az atomenergiára és megújuló energiatermelésre - elsősorban naperőművekre - alapozva 90 százalékban széndioxid-mentes legyen. A megújulók területén hazánkban gyors ütemű fejlődés látható, hiszen az összes napelem-kapacitás mára elérte a 2000 MW-ot, és szinte az egész országban folyamatosan épülnek az új naperőművek.

Horváth Péter János kifejtette, hogy a megújulók lendületes térnyerése a szabályozói oldalt is kihívások elé állítja, hiszen a naperőművek termelését biztonságosan kell integrálni a meglévő hálózatba. Az ellátásbiztonság érdekében továbbra sem nélkülözhetők a hagyományos technológiák, és ügyelnünk kell a megújuló és a hagyományos erőművi kapacitások reális összhangjának kiépítésére és fenntartására – tette hozzá a MEKH elnöke.

A tenderre – amely során zöld prémium típusú támogatás szerezhető – 2021. július 1-től 2021. július 30-ig nyújthatók be ajánlatok a most közzétett kiírási dokumentumban meghatározottak szerint. A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, az erre a célra szolgáló ÁNYK űrlapon nyújtható be.

További információk a MEKH honlapján érhetőek el az újonnan kiírt pályázattal kapcsolatban.

Címlapkép: David Gray/Bloomberg via Getty Images