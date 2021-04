Így fog kinézni a világ, miután az elektromos autók letarolták

Tavaly a pandémia miatt közel 6 százalékkal visszaesett a globális autóértékesítés, az elektromos autók eladása viszont 41 százalékkal nőtt, és a teljes autóeladásnak már közel 5 százalékát adták a teljesen elektromos modellek, év végén világszerte közel 10 millió elektromos autó volt forgalomban. De ez még csak az út eleje, ahogy szigorodnak a károsanyag-kibocsátási szabályok, úgy állnak át az autógyártók a belsőégésű motoros autókról a teljesen elektromos modellekre, az utakon futó elektromos autók állománya pedig a tavalyi 10 millióról 2030-ra 145 millióra emelkedhet a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) legfrissebb elemzése alapján. A szervezetnek van egy optimistább forgatókönyve is, amennyiben a világ kormányai felgyorsítják erőfeszítéseiket a klímacélok eléréséért, 2030-ra akár 230 millió elektromos autó is lehet az utakon, azzal a globális autóállománynak már 12 százaléka teljesen elektromos lenne.

Zajlik a forradalom

Javában zajlik az elektromosautó-forradalom (elektromos autó angolul electric vehicle, rövidítve EV), a tradicionális autógyártók és a kisebb-nagyobb startupok is gőzerővel dolgoznak azon, hogy egyre több teljesen elektromos modellel legyenek jelen az autópiacon. Ennek fényében kulcsfontosságú évtized áll előttünk a mobilitás jövője szempontjából, ezzel kapcsolatban készített elemzést és előrejelzést a Nemzetközi Energia Ügynökség. A kitekintésben egy alap forgatókönyv és egy optimista szcenárió alapján jelezte előre a várható trendeket az IEA, értékelték az elektromos járművek várható elterjedését a különböző közlekedési módok és régiók tekintetében, és megvizsgálták az elektromobilitás hatásait a töltőinfrastruktúrára, az akkumulátorok iránti keresletre, és az energiaigényre vonatkozóan.

Az előrejelzés forgatókönyv-alapú megközelítést alkalmaz, amely a legújabb piaci adatokra, szakpolitikai ösztönzőkre és technológiai kilátásokra támaszkodik, és összesen két forgatókönyvet vonultat fel minden érintett témakörben.

Az egyik ilyen a Stated Policies Scenario (STEPS), amely az alap forgatókönyv az IEA elemzéseihez, ez a forgatókönyv tükrözi az összes már létező politikát, valamint a politikai törekvéseket és célokat, amelyeket a kormányok világszerte törvénybe iktattak vagy bejelentettek. Tartalmazza továbbá a jelenlegi, elektromos járművekkel kapcsolatos szakpolitikákat és szabályozásokat, valamint az iparági szereplők által bejelentett termékbevezetések és tervek várható hatásait.

A másik forgatókönyv a Sustainable Development Scenario (SDS), amely három pilléren nyugszik: 2030-ig mindenki számára egyetemes energia-hozzáférés biztosítása; a légszennyező anyagok kibocsátásának jelentős csökkentése; és a globális éghajlat-változási célok teljesítése a Párizsi Klímaegyezménnyel összhangban.

Összességében tehát a STEPS vázolja fel az alapesetet, amely inkább valószínűbb, míg az SDS egy optimista szcenárió.

A STEPS forgatókönyv szerint a globális EV-állomány az összes közlekedési módot tekintve (a két-háromkerekűek kivételével) a 2020-as több mint 11 millióról 2030-ra közel 145 millió járműre nő, ami közel 30 százalékos éves átlagos növekedési ütemet jelent. Ebben a forgatókönyvben 2030-ra az elektromos járművek a közúti járműpark mintegy 7 százalékát teszik ki, az elektromos járművek értékesítése pedig 2025-ben közel 15 millió, 2030-ban pedig több mint 25 millió járművet érhet el, ami az összes közúti járműértékesítés 10 százalékát, illetve 15 százalékát jelenti.

Az optimistább SDS forgatókönyv szerint az elektromos járművek globális állománya 2025-ben közel 70 millió, 2030-ban pedig 230 millió járművet ér el (a két-háromkerekűek nélkül), így az elektromos járművek részaránya 2030-ban elérheti a 12 százalékot. Értékesítés tekintetében pedig az EV-eladások aránya az összértékesítésben meghaladhatja 2025-re a 15 százalékot, 2030-ra pedig megközelítheti a 35 százalékot.

Forrás: IEA

Régiók szerinti bontás

Kína

Mivel a 2020-ban eladott két-háromkerekűek közel 60 százaléka elektromos meghajtású volt, Kína továbbra is vezető szerepet tölt be e közlekedési szegmens villamosításában mindkét forgatókönyv szerint. Kínában továbbra is mindkét forgatókönyvben a legnagyobb az elektromos buszok értékesítési aránya, amely 2030-ra a STEPS forgatókönyvében közel 60 százalékot, az SDS forgatókönyvben pedig 75 százalékot ér el. Ez nem meglepő, tekintve az ország vezető szerepét az elektromos buszgyártásban és elnézve a Kínában elérhető buszmodellek magas számát.

Az LDV-k esetében Kína 2030-ra várhatóan 35 százalékos arányú elektromosjármű-értékesítést ér el a STEPS forgatókönyv szerint, míg az SDS forgatókönyv szerint 43 százalékost, elérve ezzel a kormány 2030-ra kitűzött célját. Emellett az ország ebben a szcenárióban jó úton halad a China Society of Automotive Engineers által kitűzött cél felé, mely szerint 2035-re el akarják érni az 50 százalék feletti EV-arányt az értékesítésben.

Mind az elektromos LDV-k, mind a tehergépkocsik esetében az értékesítési arány Kínában várhatóan alacsonyabb lesz 2030-ba, mint Európában a STEPS forgatókönyv szerint, ami főként az EV-kre vonatkozó kevésbé szigorú üzemanyag-fogyasztási normák és az általános szabályozási környezetnek tudható be. Az elektromos tehergépkocsik értékesítési aránya 2030-ban eléri az 5 százalékot a STEPS forgatókönyv szerint, és több mint 15 százalékot a SDS forgatókönyv szerint.

Kínában az elektromos járművek aránya az összértékesítésben, az összes közlekedési módot tekintve (a két- és háromkerekűek kivételével) 2030-ban valamivel több, mint 30 százalék lesz a STEPS forgatókönyv szerint, és meghaladja a 40 százalékot az SDS forgatókönyv szerint.

Európa

Európában a Covid-19 gazdasági hatásainak enyhítését célzó ösztönző intézkedések és az üzemanyag-fogyasztási normák támogatják az EV-értékesítést, és a várakozások szerint Európa továbbra is az egyik legfejlettebb EV-gyártó ország marad az elkövetkező években. Az OEM-ek támogatják ezeket a célokat, és nemrégiben több gyártó is bejelentette szándékát, hogy 2030-tól kizárólag elektromos járműveket értékesítene Európában.

A régió várhatóan vezető szerepet fog betölteni az LDV-k globális villamosításában, mindkét forgatókönyv szerint. Míg az EV-értékesítés aránya hasonló a kínaihoz a STEPS forgatókönyvében, Európa tiszta energiával kapcsolatos törekvései 2030-ig nagyobb mértékű villamosítást igényelnek, ahogyan az az SDS forgatókönyvben is szerepel. Ez részben annak köszönhető, hogy az Európai Unió 2050-re karbonsemlegességet tűzött ki célul; továbbá annak is, hogy több ország tűzött ki EV-bevezetésére vonatkozó célokat, az Egyesült Királyság pedig a belső égésű motoros járművek betiltását tervezi 2035-ig.

Ennek fényében 2030-ra az elektromos LDV-k értékesítési aránya közel 40 százalékos lehet a STEPS forgatókönyvben, míg 80 százalékos az SDS forgatókönyv szerint. Az EV-k értékesítési aránya az összes közlekedési módot tekintve 2030-ra 35 százalék körül alakul STEPS forgatókönyv szerint, míg az SDS forgatókönyv szerint 2030-ra Európában az EV-k együttes értékesítési aránya valamivel több mint 70 százalékos.

USA

Az elektromos járművek kilátásai javultak az Egyesült Államokban, miután az ország tervezi az üzemanyag-fogyasztási normák szigorítását, az elektromos járművek és a töltőinfrastruktúra támogatását, valamint 2050-re a nulla károsanyag-kibocsátás elérését. Emellett több állam is nulla kibocsátású tehergépkocsik értékesítésére vonatkozó követelményeket kíván bevezetni. Ennek eredményeképpen az Egyesült Államokban a legmagasabb az elektromos nehéz tehergépkocsik értékesítési aránya a STEPS forgatókönyvben, ami tükrözi a jelenleg Észak-Amerikában elérhető elektromos tehergépkocsi modellek viszonylag nagy számát (körülbelül 70).

A STEPS forgatókönyv szerint az elektromos járművek 2030-as értékesítési aránya a nehéz tehergépjárművek esetében eléri a 15 százalékot, a buszok esetében a 20 százalékot, a tehergépjárművek esetében pedig a 7 százalékot. Az így kapott EV-értékesítési részarány az összes közlekedési módra (a két-háromkerekűek kivételével) 15 százalék viszont, ha az új kormányzat további intézkedéseket jelent be, akkor ezek az arányok tovább növekedhetnek. Az SDS forgatókönyv szerint 2030-ban az EV-k értékesítési aránya a könnyű haszongépjárművek esetében eléri az 50 százalékot, a buszok esetében a 65 százalékot, a tehergépjárművek esetében pedig a 15 százalékot, aminek eredményeként az összes közlekedési mód között EV-k értékesítési aránya eléri az 50 százalékot.

Forrás: IEA

Töltőinfrastruktúra

Az EV-knek szükségük van töltőpontokhoz való hozzáférésre, de a töltőpontok típusa és elhelyezkedése nem kizárólag az EV-tulajdonosokon múlik. A technológiai változás, a kormányzati politika, a várostervezés és az energiaszolgáltatók mind-mind szerepet játszanak az EV-töltőinfrastruktúra kialakításában.

Az energiaellátás helye, elosztása, az elektromos járművek töltőberendezéseinek (EVSE) elhelyezkedése és típusa az EV-állománytól, az utazási szokásoktól, a közlekedési módoktól és az urbanizációs trendektől is függ, és ezek a tényezők regionálisan és időben is változnak.

Az otthoni töltés a legkönnyebben elérhető verzió az olyan EV-tulajdonosok számára, akik családi vagy ikerházakban laknak, vagy akiknek van garázshoz vagy parkolóházhoz való hozzáférése.

A munkahelyek részben kielégíthetik az EV-k töltése iránti keresletet, de ebben az esetben az elérhetőség több tényezőtől is függ, például a munkáltatói kezdeményezésektől, és a regionális vagy nemzeti politikától.

A nyilvánosan hozzáférhető töltőkre ott van szükség, ahol az otthoni és munkahelyi töltés nem áll rendelkezésre vagy nem elégséges (például hosszú utazások esetén). A gyors és lassú töltőpontok közötti megoszlást az olyan tényezők határozzák meg, mint például a töltési szokások, az akkumulátor kapacitás, a népesség és a lakosság sűrűsége, valamint a nemzeti és helyi kormányzati politikák.

A privát LDV-töltők becsült száma 2020-ban 9,5 millió volt, amelyből 7 millió a lakóhelyeken, a többi pedig a munkahelyeken található. Ez 40 gigawatt (GW) beépített kapacitást jelent a lakóhelyeken és több mint 15 GW beépített kapacitást a munkahelyeken.

Az elektromos LDV-k magántöltőinek száma 2030-ra 105 millióra emelkedik a STEPS forgatókönyv szerint, amelyből 80 millió töltő a lakóhelyeken és 25 millió a munkahelyeken lesz elérhető. Ezzel a teljes telepített töltőkapacitás 670 GW-ot tesz ki, és 2030-ban 235 terawattóra (TWh) villamos energiát biztosít.

Az SDS forgatókönyvében az otthoni töltők száma több mint 140 millió (80 százalékkal több, mint a STEPS-ben), a munkahelyi töltők száma pedig közel 50 millióra emelkedhet 2030-ban. A telepített kapacitás így együttesen 1,2 TW, ami több mint 80 százalékkal magasabb, mint a STEPS forgatókönyvben, és 2030-ban a teljes infrastruktúra 400 TWh villamos energiát biztosít.

A magántöltők mindkét forgatókönyvben az összes töltő 90 százalékát teszik ki 2030-ban, de a telepített kapacitásnak csak 70 százalékát adják, mivel a gyorstöltőkhöz képest alacsonyabb a teljesítményük (vagy a töltési sebességük). A magántöltők mindkét forgatókönyvben az energiaszükséglet mintegy 70 százalékát fedezik, ami az alacsonyabb teljesítményt tükrözi.

Forrás: IEA

A lassú/gyorstöltők megosztását illetően a STEPS forgatókönyv szerint 2030-ra 14 millió lassú nyilvános töltő és 2,3 millió nyilvános gyorstöltő áll majd rendelkezésre. Ez 100 GW telepített nyilvános lassú töltőkapacitást és több mint 205 GW telepített nyilvános gyors töltőkapacitást jelent. Ennek eredményeként a nyilvánosan hozzáférhető töltők 2030-ban 95 TWh villamos energiát adnak.

Az SDS szerint 2030-ra több mint 20 millió nyilvános lassú töltő és közel 4 millió nyilvános gyorstöltő lesz telepítve, ami 150 GW, illetve 360 GW telepített kapacitásnak felel meg. Ezek 2030-ban 155 TWh villamos energiát biztosítanak.

Forrás: IEA

Nagy növekedés jöhet az akkumulátoroknál is

A globális lítium-ionos autóipari akkumulátor-gyártási kapacitás 2020-ban nagyjából 300 GWh volt éves szinten, míg a termelés 160 GWh körül mozgott. Az akkumulátorok iránti kereslet az elkövetkező évtizedben jelentősen meg fog nőni, és eléri az 1,6 TWh-t a STEPS forgatókönyv szerint és a 3,2 TWh-t az SDS szerint. Ma a legnagyobb kereslet az EV-akkumulátorok iránt Kínában mutatkozik, és ebben az évtizedben várhatóan mindkét forgatókönyv szerint ez marad a legnagyobb piac, amelyet Európa és az Egyesült Államok követ.

Az elektromos meghajtású LDV-k várhatóan továbbra is az elektromos járművek teljes akkumulátor-keresletének elsőszámú mozgatórugói maradnak, hiszen mindkét forgatókönyv szerint a kereslet mintegy 85 százalékát adják. Az akkumulátorok iránti kereslet növekedését az akkumulátorok átlagos méretének növekedése is elősegíti, amely várhatóan tovább emelkedik a nagyobb hatótávolságok lehetővé tétele és a nehezebb járművek, például a sportos haszonjárművek villamosítása következtében.

Az eddig bejelentett tervezett termelési kapacitás az EV-akkumulátorok esetében 2030-ra nagyjából 3,2 TWh-nak felel meg. Ez a kapacitás elegendő az SDS forgatókönyv céljainak megfelelő akkumulátorigény kielégítésére, ha az összes akkumulátorgyártó üzem teljes kapacitással működik (bár jelenleg körülbelül 50 százalékos kapacitással működnek). Egy új akkumulátorgyár alapkő-letételétől egyébként a teljes kapacitású termelésig legalább öt évre van szükség, épp ezért a STEPS forgatókönyv céljainak eléréséhez komoly erőfeszítéseket kell tenni annak biztosítására, hogy az összes bejelentett gyártási kapacitás időben megépüljön.

Forrás: IEA

Energiaszükséglet

A globális EV-flotta 2020-ban több mint 80 TWh villamos energiát fogyasztott (főként a kínai két-háromkerekű elektromos járművek miatt), ami megfelel a mai Belgium teljes villamosenergia-igényének. Az EV-k villamosenergia-igénye a világ jelenlegi teljes villamosenergia-végfogyasztásának csak mintegy 1 százalékát teszi ki.

Az EV-k villamosenergia-igénye 2030-ra eléri az 525 TWh-t a STEPS forgatókönyv szerint és a 860 TWh-t az SDS szerint. Az LDV-k a kereslet mintegy kétharmadát teszik ki mindkét forgatókönyvben, és 2030-ra az EV-k villamosenergia-igénye mindkét forgatókönyv szerint a globális villamosenergia-végfogyasztás legalább 2 százalékát teszi majd ki, ami továbbra is relatíve alacsonynak számít.

Forrás: IEA

Az EV-állomány bővítése az energiabiztonságot is növeli azáltal, hogy csökkenti az olajfelhasználást, amely ma a közlekedési ágazat teljes végső fogyasztásának mintegy 90 százalékát adja. Világviszonylatban az EV-flotta 2030-ra előre jelzett állománya globálisan több mint napi 2 millió hordó gázolajat és benzint vált ki a STEPS forgatókönyv szerint, az SDS szerint pedig mintegy napi 3,5 millió hordót, ahhoz képest, hogy 2020-ban csak napi 0,5 millió hordót váltott ki. Összehasonlításképpen: Németország 2018-ban minden ágazatban mintegy napi 2 millió hordó kőolajtermékeket fogyasztott.

Forrás: IEA

Címlapkép: Getty Images