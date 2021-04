Koronavírus: világszerte 150 millió fertőzött, Indiában és Brazíliában tombol a járvány

New York városa azt tervezi, hogy több mint egy évvel a koronavírus miatti bezárások és korlátozások elrendelése után, július 1-jén "teljesen újranyílik" - jelentette ki Bill de Blasio polgármester az MSNBC amerikai televíziónak adott interjújában.

"Készen állunk, hogy újra megnyíljanak az üzletek, a vállalkozások, az irodák és a színházak is" - fogalmazott de Blasio. A demokrata párti polgármester nagy sikernek nevezte az oltakozás terén elért eredményeiket, ugyanis - mint mondta - a 8,3 millió lakosú városban már 6,3 millió adag vakcinát adtak be. "Rendkívül sok embert beoltottak már (.), de továbbra is keményen kell dolgoznunk" - fűzte hozzá. A polgármester nem részletezte, hogy az újranyitás után vonatkoznak-e majd speciális szabályok azokra az éttermekre, vagy a színházakra, amelyek zárt térben szolgálják ki közönségüket.

Jelenleg az észak-amerikai profi baseballbajnokság (MLB) két New York-i csapata, a Yankees és a Mets is megköveteli a szurkolóktól, hogy a stadionba lépés előtt gyorstesztet végezzenek, vagy igazolják, hogy már megkapták az oltást. A város a stadionok kapacitását 20 százalékra korlátozta. A Broadway színházai is fogadnak már közönséget, de szintén csak korlátozott számban.

Andrew Cuomo, New York demokrata párti kormányzója szerdán jelentette be, hogy véget vet az éttermekre és bárokra vonatkozó nyitvatartási korlátozásoknak. Az eddigi szabályok szerint ugyanis a vendéglátóhelyek éjfél után nem szolgálhattak ki vendégeket. "A nyitvatartási korlátozások május 17-én érnek véget a teraszokat működtető éttermek, és május 31-én az embereket beltéren kiszolgáló vendéglátó egységek esetében" - mondta Cuomo.

Rochelle Walensky, az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója kedden jelentette be, hogy akik a védettséghez szükséges összes, koronavírus elleni oltást megkapták, maszk viselése nélkül is tartózkodhatnak kültéren, de legfeljebb kisebb csoportokban.

A CDC új útmutatása egy színkódokkal ellátott táblázat segítségével magyarázza el, hogy a beoltott és a be nem oltott emberek mit tehetnek beltéren és szabadtéren, maszkot viselve és maszk nélkül. Eszerint például mostantól azoknak, akik a védettséghez szükséges összes oltást megkapták, nem kell maszkot viselniük kisebb, szabadtéri összejöveteleken. Még akkor sem, ha be nem oltott emberek közé vegyülnek.

Az új szabályok ugyanakkor arról is rendelkeznek, hogy a beoltott embereknek is maszkot kell viselniük, ha szabadban, zsúfolt nyilvános térben, zárt nyilvános helyiségekben - például bevásárlóközpontokban, imaházakban - vagy akár kisebb beltéri összejöveteleken oltakozott és be nem oltott emberekkel találkoznak.

A CDC legfrissebb adatai szerint az Egyesült Államokban csütörtök reggelig 237 360 493 adag új típusú koronavírus elleni vakcinát adtak be. 143 793 565 ember kapott legalább egy oltást és 99 668 945-en a védettséghez szükséges összes adag szérumot megkapták. (MTI)