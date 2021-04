Rendkívüli: ma Pfizer védőoltásra is lehet regisztrálni

Rendkívüli oltási akció lesz ma: a Sinopharm mellett az oltásra regisztráltak a Pfizer vakcinájára is foglalhatnak időpontot a kórházi oltópontokra az Országos Oltási Munkacsoport döntése értelmében - értesült az Origo.

Az internetes lap úgy tudja, az időpontokra a foglalási lehetőség a reggeli órákban nyílik meg, de egyes Facebook csoportokban az a hír járja, hogy már éjszaka is lehetett regisztrálni. és előreláthatóan 10 órától már kezdődhet az oltás a Pfizerrel is (természetesen mellette a Sinopharmmal is folytatódik). Emellett már a jövő heti AstraZeneca oltásra is nyitva van az időpontfoglaló.

Frissítés: a reggeli órákban lefagyott a regisztrációs oldal, bizonyára a nagy érdeklődés hatására.

Azok foglalhatnak időpontot az eeszt.hu oldalon, akik eddig regisztráltak a koronavírus-vakcinára. Összesen 101 kórházban zajlanak majd az oltások, akár este kilencig. Az Origo úgy tudja, hogy 100 ezer Pfizer-vakcina érkezik az oltópontokra és az Oltási Munkacsoport abban bízik, hogy pénteken ezt mind sikerül beadni.

A lépés meglepő lehet, hiszen az elmúlt napokban a kormány nagyon erőltette a kínai Sinopharm vakcinával való oltakozást, a regisztráltak számára Pfizert még akkor sem kínált fel, amikor épp jött szállítmány. A változás mögött az állhat, hogy ma kellene elérni a 4 millió fős oltási határt: ennyi (elsőre) beoltottra van szükség ahhoz, hogy a kormány életbe léptesse az oltási igazolványhoz kötődő nagy könnyítéseket.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 04. 26. Kijött a rendelet: ezekre a helyekre mehetünk védettségi igazolvánnyal napokon belül

Számításaink szerint erre valamikor ma napközben kerülhet sor, vagyis a reggeli koronavírus-jelentésben várhatóan még 4 millió alatti számot fognak közölni. Feltehetően az sem mindegy azonban, hogy nap közben mikor érjük el a célszámot, hiszen a nyitásra az érintett vállalkozásoknak, intézményeknek fel kell készülniük.

Címlapkép: Getty Images